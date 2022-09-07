15 Temmuz'un 'ilk şehidi' sayılıyor: Astsubay Bülent Aydın'ın ölüm sebebi kaza kurşunu mu?

15 Temmuz’da dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın koruma Astsubayı Bülent Aydın’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.







Araştırmacı Yazar Selçuk Adıgüzel, “İfşaat” isimli Youtube kanalında Bülent Aydın’ın 2. Koruma Metin Gürbüzler’in silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olduğunu öne sürdü.





KAMERA GÖRÜNTÜLERİ KAZA KURŞUNUNU TEYİT EDİYOR

Kamera görüntüleri üzerinden olayı analiz eden Selçuk Adıgüzel, YouTube yayınında şunları söyledi: “Özel Kuvvetler mensupları aracı durdurmak istiyor, koruma aracı durmayınca aracın lastiklerine ateş ediyorlar. Yaşanan kaotik ortamda arka sol tarafta oturan Bülent Aydın, arka sağ kapı arkasındaki 2. koruma Metin Gürbüzler’e doğru yöneliyor. Koltuğun altında bulunan MP5 marka otomatik tabancayı alan Metin Gürbüzler, çok hassas bir silah olan ve muhtemelen emniyeti de açık olan tabancanın tetiğine istem dışı dokunarak kazaen arkadaşını vuruyor. Sanıklar mahkemede görüntü analizini yapmışlar, asfalttan seken kurşunların çıkarttığı tozu, silahtan çıkan parlamayı ve vücuda giriş açısını mahkemeye anlatmışlar. Asfaltı parçalayıp seken kurşunun biri bacağından girip çıkmış merhum Bülent Aydın’ın, bir tanesi de sol kalça üzerinden karın batın bölgesinden göğüs’e doğru ilerlemiş” ifadelerini kullandı. Adıgüzel’e göre olayın nasıl olduğuna dair tek delil kamera görüntüleri değil. Aynı zamanda Otopsi, Balistik ve Kimya raporları da bu gerçeği teyit ediyor.”





OTOPSİ RAPORUNDAKİ GERÇEKLER

Otopsi raporuna da değinen Adıgüzel, “Şehit Bülent Aydın’ın vücuduna giren çekirdekler 1 santimetre çapında bir tahribat yapmış. 1 santimetre çapındaki bir tahribat 9 mm çekirdeğe sahip MP5 silahından atış yapıldığını gösteriyor. Oysa mahkeme kayıtlarına göre Özel Kuvvetler personelinin elindeki silah 5.56 çekirdek çapında mermi atıyor. Yani 1 santimetrelik bir tahribat oluşturması mümkün değil. Bu bilgi tekrar bizi 2. koruma astsubayı Metin gürbüzlerin elindeki MP5 silahına götürüyor” tespitini yaptı.





BALİSTİK VE KİMYA RAPORU DA DOST KURŞUNUNA İŞARET EDİYOR

Balistik ve kimya raporlarını da yorumlayan Adıgüzel, “Balistik ilmi 30 santimetre üzeri mesafeden yapılan atışı uzak atış olarak tasnif ediyor. Buna ek olarak elbise incelemesinde barut kalıntısı görüyorsanız atışın maksimum 1.5 metreden atıldığı anlaşılıyor. Merhumun elbisesinde de barut kalıntıları var. Bu bilgiye göre Özel Kuvvetler personelinin merhum Bülent Aydın’a mesafesi çok daha fazla. 1.5 metrelik mesafede kim var? 2.Koruma Metin Gürbüzler” değerlendirmesini yaptı.





Adıgüzel, Bülent Aydın’a ilk tıbbi müdahaleyi Özel Kuvvetler personelinin yaptığı, sıhhiye astsubayının, kalp masajı yaparak Aydın’ı hayata döndürmeye uğraştığını ifade etti.





Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak’ın 15 Temmuz gecesi şehit olan Koruma Astubayı Bülent Aydın’ın ölümüne ilişkin video olay anını gösteriyor.