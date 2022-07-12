15 Temmuz'un yıl dönümünde bir yalan daha çöktü!

15 Temmuz öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Hizmet Hareketine yakın oldukları iddiasıyla fişlenen subayların yer aldığı listeyle, sıkı yönetim mahkeme listesi birebir aynı çıktı. Emekli Hakim Albay Cemil Çelik, "Kısaca görevlendirme listesinin darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen kişiler tarafından değil; fişlemeciler ve ekipleri tarafından hazırlanan bir evrak olduğu ortaya çıktı. Yani Askeri hâkimleri atan Komisyonun elinde olan dosyadaki fişleme listesini hazırlayanlar ile 15 Temmuz’da yayınlanan görevlendirme listesini hazırlayan kişi veya kişiler aynı." dedi.







15 Temmuz’daki karanlık noktalardan biri daha aydınlandı. 15 Temmuz sonrası resen emekliye sevk edilen Hakim Albay Cemil Çelik, “Kim hazırladı bu görevlendirme listesini?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Kendi sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Çelik, delilleriyle sıkı yönetim listeleri ve fişleme listelerindeki benzerliği ortaya koydu.















HAKİM ALBAY MUHARREM KÖSE’NİN YARGILANDIĞI DAVA

Çelik’in verdiği bilgiye göre, 15 Temmuz gerekçesiyle Hakim Albay Muharrem Köse ve bir kısım askeri hakimlerin yargılandığı davada avukatların talebi üzerine Albay Mehmet Yüzbaşığlu’nun tanık olarak dinlenmesine karar veriliyor. Çelik, “Zira kendisi aynı zamanda 15 Temmuz sonrası oluşturulan üç kişilik komisyonun üyesiydi. Komisyon Bakan Fikri Işık, Mehmet Yüzbaşıoğlu ve Taner Güçlü’den oluşturulmuştu. Ancak Yüzbaşıoğlu birkaç duruşmaya gelmiyor.” dedi.





“60 KLASÖR DELİL VAR DEYİP 3 KLASÖR GÖNDERİYOR”

Yüzbaşıoğlu’nun dördüncü çağrıda mecburen mahkemeye geldiğini aktaran Çelik, “Davayı takip eden avukatlar duruşmada ısrarla; Mehmet Yüzbaşıoğlu’na, ‘Yüzden fazla askeri hâkimi neye dayanarak attınız?’ diye soruyorlar. Mehmet Yüzbaşıoğlu bu soruya makul bir cevap veremiyor. ‘Haklarında 60 küsur klasörlük delil var’ gibi bir cevap veriyor. Yani elimizde yeterli gerekçe var demeye getiriyor. Sadece 3 klasör gönderiliyor.” diye konuştu.





YÜZBAŞIOĞLU’NUN GÖNDERDİĞİ 3 KLASÖRDEN ÇIKAN LİSTE

Yüzbaşıoğlu’nun gönderdiği klasörlerin mahkemenin kalemine alındığını kaydeden Çelik, “Avukatlar kalemdeki memurların gözetiminde dosyaları incelemeye başlıyorlar. Suretlerini alıyorlar. İlginç bir olay yaşanıyor. Çok becerikli olmayan Mehmet Yüzbaşıoğlu ve ekibinin hazırladığı 3 klasör evrak içerisine bir de fişleme listesi çıkıyor. Avukatlar bu listeyi incelemeye başlıyorlar. Liste TSK’daki askeri hâkimlerin paralel yapılanmasına ilişkin bir liste. Listedeki ifadeler ise sıkıyönetim görevlendirme listesine çok benziyor.” ifadelerini kullandı.





YÜZBAŞIOĞLU’NUN LİSTESİYLE, SIKI YÖNETİM LİSTESİNDEKİ HATALAR BİLE AYNI

Avukatların liste üzerinde incelemeler yaptığını ifade eden Çelik, “Sonra bakıyorlar ki darbecilerin yayınladığı iddia edilen listedeki yanlışlıklar ile bu listedeki yanlışlıklar aynı. Hatta kısaltmalardaki hatalarla, Mehmet Yüzbaşıoğlu’nun göndermiş olduğu dosyada çıkan listedeki kısaltmalardaki hatalar da aynı. Kısaca 15 Temmuzdan çok önce hazırlandığı anlaşılan fişleme listesinde yapılan yanlışlıklarla sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesinde yapılan yanlışlıkların aynı olması, 15 Temmuz günü yayımlanan görevlendirme listesinin fişlemeci/fişlemeciler tarafından hazırlandığını göstermektedir.” diye konuştu.





“TUTUKLU ASKERİ HAKİMLERİN LİSTEDEN HABERİ YOK”

“Yani Askeri hâkimleri atan Komisyonun elinde olan dosyadaki fişleme listesini hazırlayanlar ile 15 Temmuz’da yayınlanan görevlendirme listesini hazırlayan kişi veya kişiler aynı.” diyen Çelik, 15 Temmuz günü yayınlanan listeler ve emirlerle ilgili olarak bunları kimin yayınladığının teknik olarak da tam anlamıyla ortaya konulmadığını kaydetti. Çelik, “Bu konudaki araştırma talepleri ise mahkemeler tarafından reddedildi. Belirttiğim gibi tutuklu tüm askeri hâkimler savunmalarında görevlendirme listesinden haberdar olmadıklarını ifade ettiler.” diye yazdı.





“MAHKEMELER BU İKİ LİSTEYİ DİKKATE ALMALI”

Muharrem Köse’nin duruşmada sunum şeklinde savunma yaparak, iki listenin aynı kişi veya kişilerce hazırlandığını ortaya koyduğunu da hatırlatan Çelik, “Ancak mahkeme kararı değişmedi. Zira mahkeme bu savunmayı kabul ederse, o gün yayınlanan diğer sıkıyönetim emirleri de çöpe gitmiş olacaktı. Ancak yapılan kumpas plana göre darbenin askeri yargı ayağının başı Muharrem Köse olması gerekiyordu. Bu kurgunun bozulmaması gerekiyordu. Mahkemeler de bu kurguyu bozacak hiçbir araştırmaya girmediler. Hatırladığım kadarıyla hâkimler kararlarının gerekçesine, duruşmada ortaya çıkan bu fişleme listesini de yazmadılar. Sonuç olarak ifade etmek gerekirse; 15 Temmuz Projesinin en büyük delillerinden biri de bu fişleme listesidir. 16 Temmuz günü Türkiye’deki askeri hâkimlerin çoğu o listeye dayalı hazırlanan sıkıyönetim mahkemeleri görevlendirme listesiyle gözaltına alındılar. Sonra tutuklandılar. Kısaca görevlendirme listesinin darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen kişiler tarafından değil; Fişlemeciler ve ekipleri tarafından hazırlanan bir evrak olduğu ortaya çıktı.” diyerek sözlerini tamamladı.











