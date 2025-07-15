Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'un yıl dönümünde gözdağı: Yüzlerce kişiye gözaltı, 2 dev şirkete kayyım /15 Temmuz 2025 11:30

15 Temmuz'un yıl dönümünde gözdağı: Yüzlerce kişiye gözaltı, 2 dev şirkete kayyım

Yıllardır devam eden hukuksuz nefret operasyonları 15 Temmuz'un yıl dönümünde de devam etti. Onlarca ilde Yüzlerce kişi gözaltına alındı. Diğer yandan sektörlerinin büyük aktörlerinden HAKMAR ve TATBAK şirketlerine kayyım atandı.

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15 Temmuz'un 9. yılında, Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. 

İzmir merkezli 60 ilde düzenlenen operasyonlarda 371 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan MİT tarafından 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı. Sektörde önemli birer aktör olan HAKMAR ve TATBAK'a ise kayyım atandı.

MAĞDURLARA YARDIM SUÇLAMASIYLA 371 GÖZALTI KARARI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, sürecin mağduru olmuş ve yapılan yardımlarla hayatta kalabilen insanlar hedef alındı. Yapılan gıda yardımları ve toplanan yardımlar soruşturma kapsamında suç delili sayıldı. 

Bu kapsamda 371 kişinin yakalanmasına yönelik İzmir merkezli 60 ilde saat 05.00’te eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

MİT DE DEVREDE
15 Temmuz'un yıl dönümünde MİT tarafından da operasyon gerçekleştirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sözde güncel finans yapılanması iddiasıyla İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı ortak operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D. ile maddi yardım alan 24 kişi dahil olmak üzere toplam 26 kişi gözaltına alındı.

İKİ ŞİRKETE KAYYIM ATANDI
MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesi ile düzenlenen operasyon sonucu HAKMAR Şirketler grubu bünyesindeki 3 şirket merkezinde aramalar yapıldı. İki dev şirket HAKMAR ve TATBAK'a kayyım atandı.
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