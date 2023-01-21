15 ülke, Ukrayna'ya Leopard tanklarının gönderilmesi konusunda anlaşamadı

















Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile savaşta en önemli konularının zaman olduğunu dile getirerek, zaman kaybetmeden silah desteğine devam edilmesini istedi.

ABD: Rusya'yı Ukrayna'dan bu yıl çıkarmak zor





Almanya'nın ürettiği Leopard tankları, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi AB ve NATO ülkelerinde bulunuyor.

Toplantının ardından açıklama yapan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Leopard tanklarına sahip 15 ülke ile bu tankların Ukrayna'ya transferi konusunu görüştüklerini söyledi.Diğer ülkelerin de tedarik etmesi koşuluyla kendilerinin 14 adet Leopard tankı taahhüdünde bulunduğunu belirten Bakan Blaszczak, ancak herhangi bir karar alınmadığını dile getirdi.Blaszczak toplantıyı "müttefikler arasında iyi bir tartışma" olarak nitelendirdi ve konunun daha sonraki görüşmelerde yeniden ele alınacağını aktardı.Saatler süren "tank tartışması" çözümsüz kalsa da Almanya'nın yeni atanan Savunma Bakanı Boris Pistorius ilerleme kaydettikleri değerlendirmesinde bulundu.Tankların NATO üyesi olmayan Ukrayna'ya verilebilmesi için Almanya'nın onayı gerekiyor.Ukraynalı yetkililerin ısrarlarına rağmen Almanya şu ana kadar Kiev'e Leopard 2 tanklarını tedarik etme ya da en azından Polonya gibi diğer ülkelerin kendi envanterinden teslim etmelerinin önünü açma yönünde artan baskılara karşı direndi.Toplantının devam ettiği öğle saatlerinde basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yapan Pistorius, henüz bir karar alınmadığını ancak "mümkün olan en kısa sürede alınacağını" söyledi.Bakan, olası bir "yeşil ışığa" hazırlıklı olmak ve "hemen harekete geçebilmek" için bugün Savunma Bakanlığına Leopard tanklarıyla ilgili bir tetkik yapılması talimatını verdiği bilgisini paylaştı.Leopard tanklarının Ukrayna'ya sağlanması konusunda tek bir görüşün bulunmadığını ve Almanya'nın buna engel olduğu izleniminin de doğru olmadığını belirten Pistorius, şöyle konuştu:"Tedarik edilmesi için iyi sebepler var, buna karşı da iyi nedenler var. Neredeyse bir yıl süren savaşın genel durumu göz önüne alındığında tüm artı ve eksilerin çok dikkatli şekilde tartılması lazım. Bu değerlendirme birçok müttefik tarafından paylaşılıyor, bu görüşmelerde açık bir şekilde ortaya çıktı. Elbette diğerleri de var. Bugün hiçbirimiz Leopard tanklarıyla ilgili kararın ne zaman verileceğini ve nasıl olacağını söyleyemeyiz."Ramstein'daki toplantıya çevrim içi bağlanan Zelenskiy, toplantıya katılan ve kendilerine destek veren ülkelere teşekkür etti.Zelenskiy, Batılı müttefiklerinden tank, zırhlı araç ve topçu sistemleri göndermelerini istedi.Vladimir Zelenskiy, "Zaman çok önemli, zaman bizim silahımız olmalı. Zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz." dedi.Ancak beraber olunması durumunda güçlü olunduğuna işaret eden Zelenskiy, "Fazla zamanımız yok. Rus terörü her gün devam ediyor. Şehirlerimiz bu terörden etkileniyor. Rusya'nın açtığı bu savaş bize gecikmememiz gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.Rus roketleri için hava savunma sistemi gerektiğini kaydeden Zelenskiy, desteğin devam etmesinin önemini vurguladı.Verilecek desteğin Ukrayna'nın savaşı kazanması için önemli olduğunu dile getiren Ukrayna lideri "Kremlin, bu savaşı kaybetmek zorunda. Sizler, güçlü ülkelerin güçlü temsilcilerisiniz. Tüm gücümüzle Rusya'yı durdurmalıyız. Buradan tank sayısından daha çok prensipten bahsediyoruz, bu prensipler özgürlük ve barıştır. Hızlı karar alarak bizi desteklemenizi umuyoruz." ifadelerini kullandı.Toplantıya NATO üyesi ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dahil yaklaşık 50 savunma bakanı ve askeri yetkili katıldı.ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya'yı bu yıl Ukrayna'dan askeri olarak çıkarmanın çok zor olduğunu söyledi.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Orgeneral Milley, Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Orgeneral Milley, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın oldukça zorlu geçtiğini, çok uzun bir cephede ve geniş bir alanda yapıldığını, Ukrayna topraklarında hala çok sayıda Rusya kuvveti bulunduğunu ifade etti.Milley, "Askeri açıdan baktığımızda bu yıl Rusya'nın işgal ettiği alandan Rus güçlerini askeri olarak çıkarmanın çok zor olduğu görüşümü koruyorum. Bunun zor olması imkansız olduğu anlamına gelmiyor. Bence olabilecek şey cephenin istikrarlı şekilde savunulması. Bu mümkün ve askeri ekipmanın teslim edilmesine, bunlarla ilgili eğitimin verilmesine bağlı." dedi.Ukrayna ordusunun taarruz ederek bazı bölgeleri Rusya'dan almalarını mümkün gördüğünü belirten Milley, Rusya'nın bu savaşta çok büyük kayıplar verdiğini dile getirdi.Dünya çapında çeşitli ordularda hizmet veren yaklaşık 2 bin 670 adet Leopard 2 tankı mevcut. Yaklaşık 64 ton ağırlığındaki Leopard tankları saatte 70 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor, 120 milimetrelik yivsiz top namlusuyla 5 bin metreye kadar hedefleri vurma gücüne sahip.Polonya ve Finlandiya gibi Avrupalı müttefikler, Ukrayna'ya bu tankları göndermeye hazır olduklarını ve Berlin'in onayını beklediklerini ifade etmişti. Ancak Leopard tankları Almanya'da üretildiği için Ukrayna gibi başka ülkelerde kullanılması için Almanya’nın onayının alınması gerekiyor.