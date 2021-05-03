Samanyolu Haber /Gündem / 15 ülkeden gelene test şartı kalktı /03 Mayıs 2021 09:30

15 ülkeden gelene test şartı kalktı

Türkiye, koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce yurt dışından gelen yolcular için zorunlu kıldığı PCR testi uygulamasını 15 ülke için kaldırdığını duyurdu.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye girişlerde uygulanan PCR testinin 15 Mayıs'tan itibaren İngiltere, Çin, İsrail, Japonya, Ukrayna, Güney Kore ve Tayland'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerden gelen yolculardan talep edilmeyeceğini duyurdu.

THY'nin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan kurallar kapsamında, Türkiye'ye gerçekleştirilecek seyahatler için bazı kuralların uygulandığı belirtildi.

Bu kurallarından birinin de PCR testi zorunluluğu olduğu belirtilen açıklamada, "30 Aralık 2020 itibariyle, Türkiye'ye gelen 6 yaş ve üzeri yolcuların (denizci, transit yolcu hariç) planlanan kalkış saatinden önceki 72 saat içerisinde numune vererek alacakları negatif PCR test (nükleik asit testi olmalıdır) belgelerini uçuştan önce ibraz etmeleri gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında ise 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya'dan Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyeceği belirtildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 15 ülkeden gelene test şartı kalktı Sonraki Haber >>

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

"Kayıplar ülkesi"

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Biden'ın maske ile imtihanı

Biden'ın maske ile imtihanı

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

İş makinesi yamaçtan aşağı yuvarlandı!

İş makinesi yamaçtan aşağı yuvarlandı!

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:07:09