'15 yaşındaki Sümeyra’yı hastalık değil hukuksuzluk öldürdü'

Annesi tutuklandığı için kardeşlerine bakmak zorunda kalan 15 yaşındaki Sümeyra Gelir, 3 Nisan’da bolu’daki evlerinde sabah yatağında ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen, epilepsi hastası Sümeyra’nın vefatı Türkiye’yi yasa boğdu. Öte yandan Sakarya Ferizli Cezaevi’nde tutuklu olan KHK’lı fizik öğretmeni Melek Gelir’in vefat eden kızı Sümeyra’nın mezuniyet ve görüş günü fotoğrafları ortaya çıktı. Anne ve kızın son görüş günü fotoğraflarından birini sosyal medyada paylaşan gazeteci Sevinç Özarslan, “Sümeyra’yı hastalık değil hukuksuzluk öldürdü” ifadelerini kullandı.





SON FOTOĞRAF VE BİR KHK’LI AİLE DRAMI

TR724'ün haberine göre 6 yıl 10 ay ceza verilen Melek Gelir’in tek suçu, 15 Temmuz’da sonra ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) döneminde, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan bir dershanede görev yapmaktı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) KHK’lılarla ilgili hükümlerine rağmen hukuksuz kararlar verilmesi bir anneyi üç evladından ayırdı, bir evladını da kaybetmesine sebep oldu.





Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kocaeli Milletvekili ve hak savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sümeyra’nın vefatını duyurduğu paylaşımında, “Annesi tutuklu bir çocuk öldü, mutlu musunuz?” dedi. Çünkü, Bolu’da Gülen cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında hapis cezası verilen ve Sakarya Ferizli Cezaevinde tutuklu bulunan Melek Gelir’in 15 yaşındaki kızı Sümeyra Gelir, 3 Nisan’da hayatını kaybetmişti.





GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Sümeyra Gelir’in cenazesi önceki gün Bolu’da toprağa verildi. Bolu’da Gülen cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında hapis cezası verilen ve Sakarya Ferizli Cezaevinde tutuklu bulunan Melek Gelir’in üç çocuğundan biri olan büyük kızı Sümeyra Gelir, 3 Nisan’da vefat etti.





Annesiyle açık görüş yaptıktan bir gün sonra sabah yatağında ölü bulunan epilepsi hastası Sümeyra Gelir’in ölüm sebebi henüz bilinmiyor.





HENÜZ 15 YAŞINDAYDI, İKİ KARDEŞİNE HEM ABLALIK HEM ANNELİK YAPIYORDU

Annesi tutuklandığı için kardeşlerine bakmak zorunda kalan Sümeyra Gelir 15 yaşındaydı. Bolu’da yaşayan çocukları aylarca görüşe gelemediği için nakil isteyen Melek Gelir’in dilekçelerine olumlu cevap verilmedi.





‘TEK İSTEĞİ ÇOCUKLARINA YAKIN OLMAKTI’

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Melek Gelir’in nakledilmesini TBMM’de defalarca gündeme getirmişti. Gergerlioğlu’nun çabalarıyla izin verilerek cenazeye katılan Melek Gelir, kızının yasını tutamadan tekrar hapse gönderildi.





Gergerlioğlu, “Annesi tutuklu bir çocuk öldü, mutlu musunuz?” dedi.





Annesi tutuklandığı için kardeşlerine bakmak zorunda kalan 15 y. Sümeyra Gelir, 3 Nisan’da Bolu’daki evlerinde sabah yatağında ölü bulundu. Epilepsi hastası olan Sümeyra’nın ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Sümeyra’yı hastalık değil, hukuksuzluk öldürdü.





Duruma tepki gösteren Gergerlioğlu, “Sakarya, Ferizli Cezaevinde Cezaevinde Melek Gelir’i ziyaret ettiğimde çok üzgündü, gözyaşlarıyla tek isteği çocuklarına yakın olan Bolu Cezaevi’ne nakli söyledi, çok uğraştım, @adalet_bakanlik umursamadı, sevki yapmadı. Mutlu musunuz şimdi?” dedi





‘BU ZULMÜ REVA GÖRENLERİ ALLAH’A HAVALE EDİYORUM’

Sümeyra Gelir’in vefat haberini sosyal meydan hesabından duyuran Yusuf Kerim Sayın’ın babası Süleyman Sayın ise şöyle dedi:





“Sakarya Ferizli’de kadın kapalı cezaevinde bulunan Melek GELİR Kanunlarda yazılı olmayan gerekçeler ile mahpus edildi ve bu süreçte üç çocuğundan ayrılmak zorunda kaldı. Çocukları bazen aylarca annelerinin görüşüne gelemiyorlardı. Bolu’ya nakil istemesine rağmen gerçekleşmiyor. En büyüğü 15 yaşındaki kız çocuğu (Sümeyra) Geride kalan kardeşlerine hem abla hemde annelik yapmaya çalışıyordu. Bu süreçte çektiği üzüntüleri den dolayı hastalanmış ve tedavi görüyordu dün vefat etti. Bolu’da Annesi özel izin ile cenazeye katıldı. (vekilimiz devreye girdi sağolsun) Geride kalan iki kardeşi ve cezaevine yasını yaşayamadan geri giden annesine (Melek GELİR) sabırlar diliyorum bu zulmü reva görenleri de Allah’a havale ediyorum.”





ÇOCUKLAR BİRER BİRER ÖLÜYOR

Yusuf Kerim Sayın, annesi Gülten Sayın tutuklandıktan sonra nadir görülen ölümcül bir kemik hastalığına yakalanmış ve 2 Ekim 2023’te Sakarya’da hayatını kaybetmişti.