15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Iraklılar Türkiye'ye vizesiz girecek

Anlaşmayı, 15 Ağustos'taki görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin kamuoyuna duyurmuştu.





Bu gelişmeden mutluluk duyduğunu kaydeden Hüseyin, bu adımlarla Türkiye ve Irak halkları arasındaki işbirliğinin daha da yayılacağını umduğunu söyledi.



Tarafların “tarihi” olarak nitelendirdiği askeri mutabakat zaptı kapsamında, Irak'ın başkenti Bağdat’ta Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi kurulmasına karar verilmişti.



Başika’da bulunan Türkiye'ye ait üs ise Irak Silahlı Kuvvetleri’ne devredilecek ve burada Türkiye-Irak Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi faaliyet gösterecek.



Anlaşma, iki ülkenin başta “terörizmle mücadele” olmak üzere son dönemde güçlendirdikleri güvenlik işbirliğinin bir aşama daha ileri götürülmesi açısından önemli bulunmuştu.



Türkiye ve Irak, geçen sene Aralık ayında ve Mart 2024’te benzer toplantılar yaptı ve iki ülkenin özellikle güvenlik alanında işbirliği yapmalarını kararlaştırdı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nisan ayında Irak’a yaptığı ziyaret sırasında 27 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı ve taraflar güvenliğin yanı sıra ekonomi, ticaret, su, enerji, elektrik, ulaştırma gibi diğer alanlarda da ortaklığı derinleştirme adımını attılar.



Buna göre 1 Eylül'den itibaren 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Iraklılara Türkiye'ye girişlerinde vize serbestisi uygulanacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, "Irak Cumhuriyeti’nin 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları Türkiye’ye yapacakları 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde ve transit geçişlerinde" vizeden muaf olacak.BBC Türkçe'de yer alan habere göre 1 Eylül tarihinde uygulanmaya başlayacak muafiyet kararı 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 18’inci maddesi gereğince alındı.