Samanyolu Haber /Gündem / Yaylaları da betona gömecekler! /30 Ocak 2021 22:39

Yaylaları da betona gömecekler!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya, Bolu ve Trabzon'da 15 yaylanın statüsünü değiştirerek imara açtı.

SHABER3.COM

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, aralarında dünyaca ünlü Hıdırnebi Yaylası'nın da bulunduğu Amasya, Bolu ve Trabzon'daki 15 yaylanın statüsü kaldırılarak yayla alanı olmaktan çıkarıldı. 

Yayla statüsünden çıkarılan yerler şöyle: Amasya: Ahmetoğlu, Keşbeli, Çukurtuzla, Melikli, Çukuryayla, Alanbaşı, Kadı Çayırı, Kulam, Peynirçayı, Düvenci, Fındıkpınar

Bolu: Göllü Ören, Yaylabeli

Trabzon: Hıdırnebi-1, Hıdırnebi-2

YAYLALAR TOKİ ELİYLE TALAN EDİLECEK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı kararını eleştirdi. 

Trabzon, Amasya ve Bolu sınırları içerisinde yer alan toplam 15 bölgenin 2013 yılında AKP hükûmeti tarafından ormanlık alan statüsünden yayla statüsüne getirildiğini vurgulayan Öztunç, “AKP zihnimizle dalga geçiyor. Ormanı yayla yaptı, yaylayı beton etti, şimdi tekrar ormana çevirdi. İşte Erdoğan’ın çevreciliği bu.” dedi.

Öztunç "imar barışı" sebebiyle yaylaların yayla olmaktan çıkarıldığını belirterek, “Vatandaşın yapı kayıt belgesi başvuruları, yayla alanı olduğu için kabul edilmedi. AKP bir sonraki hamlesinde, buralarda kentsel dönüşüme giderek, yaylaları TOKİ eliyle talan edecek. İmar Barışı kapsamında toplanan yapı kayıt belgesi ücretleri bu kentsel dönüşümün masrafı olarak, yandaş müteahhitlerin cebine doldurulacak.” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yaylaları da betona gömecekler! Sonraki Haber >>

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Geminin ortadan ikiye bölündüğü an!

Çiftçiler isyanda

Çiftçiler isyanda

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

3 vekilin istifasıyla ilgili İmamoğlu’ndan açıklama

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

Yalancının mumu pandemiye kadar yanar

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

İğneden korkmak gayet normal: 101 yaşında olsanız bile

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Çatıdan düşen kar iki kadını az kalsın öldürüyordu

Amozon'un TIR'ı büyük bir kazaya karıştı

Amozon'un TIR'ı büyük bir kazaya karıştı

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ellerim kırılsaydı da oy vermeseydim'

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

'Ben böyle kaz görmedim' cezası!

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış

Ağbal'dan Albayrak'ın gazetesine: Değerlendirmeleriniz eksik ve yanlış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:52:54