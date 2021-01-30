Yaylaları da betona gömecekler!

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, aralarında dünyaca ünlü Hıdırnebi Yaylası'nın da bulunduğu Amasya, Bolu ve Trabzon'daki 15 yaylanın statüsü kaldırılarak yayla alanı olmaktan çıkarıldı.





Yayla statüsünden çıkarılan yerler şöyle: Amasya: Ahmetoğlu, Keşbeli, Çukurtuzla, Melikli, Çukuryayla, Alanbaşı, Kadı Çayırı, Kulam, Peynirçayı, Düvenci, Fındıkpınar





Bolu: Göllü Ören, Yaylabeli





Trabzon: Hıdırnebi-1, Hıdırnebi-2





YAYLALAR TOKİ ELİYLE TALAN EDİLECEK





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı kararını eleştirdi.





Trabzon, Amasya ve Bolu sınırları içerisinde yer alan toplam 15 bölgenin 2013 yılında AKP hükûmeti tarafından ormanlık alan statüsünden yayla statüsüne getirildiğini vurgulayan Öztunç, “AKP zihnimizle dalga geçiyor. Ormanı yayla yaptı, yaylayı beton etti, şimdi tekrar ormana çevirdi. İşte Erdoğan’ın çevreciliği bu.” dedi.





Öztunç "imar barışı" sebebiyle yaylaların yayla olmaktan çıkarıldığını belirterek, “Vatandaşın yapı kayıt belgesi başvuruları, yayla alanı olduğu için kabul edilmedi. AKP bir sonraki hamlesinde, buralarda kentsel dönüşüme giderek, yaylaları TOKİ eliyle talan edecek. İmar Barışı kapsamında toplanan yapı kayıt belgesi ücretleri bu kentsel dönüşümün masrafı olarak, yandaş müteahhitlerin cebine doldurulacak.” dedi.