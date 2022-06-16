Samanyolu Haber /Dünya / "150 dolar, belki de daha yüksek" /16 Haziran 2022 22:36

"150 dolar, belki de daha yüksek"

Petrol fiyatlarının yükselmesi akaryakıttaki zamları tetiklerken bu durum da tedarik zinciri kapsamında diğer tüketim ve gıda ürünlerinde de fiyat artışlarına neden olmaya devam ediyor. Bu durum söz konusuyken Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'tan yıl sonu petrol fiyatı için yeni bir tahmin geldiği aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol fiyatlarının sene sonuna doğru 150 doları aşabileceğini söyledi.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Novak, "Petrol fiyatlarının sene sonuna doğru 150 dolar, belki de daha yüksek olabileceğini dışlamıyorum. Her şey, Avrupa'daki lojistik durumuna bağlı olacak, zira orada lojistikle ilgili sorunlar da var" dedi.

Rusya'da petrol üretimiyle ilgili beklentiler konusunda da konuşan Novak, "Bugünkü duruma göre yıllık ortalama üretimimizin 500 milyon ton civarında olmasını bekliyoruz. Tabii bunda değişiklik olabilir" ifadelerini kullandı.

Novak, AB yaptırımlarının tam teşekküllü olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte üretimde değişiklik olmasını beklemediklerini, zira petrol akışını diğer pazarlara yönlendireceklerini vurguladı.


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