



St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Novak, "Petrol fiyatlarının sene sonuna doğru 150 dolar, belki de daha yüksek olabileceğini dışlamıyorum. Her şey, Avrupa'daki lojistik durumuna bağlı olacak, zira orada lojistikle ilgili sorunlar da var" dedi.

Novak, AB yaptırımlarının tam teşekküllü olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte üretimde değişiklik olmasını beklemediklerini, zira petrol akışını diğer pazarlara yönlendireceklerini vurguladı.





Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol fiyatlarının sene sonuna doğru 150 doları aşabileceğini söyledi.Rusya'da petrol üretimiyle ilgili beklentiler konusunda da konuşan Novak, "Bugünkü duruma göre yıllık ortalama üretimimizin 500 milyon ton civarında olmasını bekliyoruz. Tabii bunda değişiklik olabilir" ifadelerini kullandı.