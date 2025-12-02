150 Milyonluk vurgun: Adli Emanet Deposu soyuldu

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Başsavcılığın adli emanete yaptığı denetimde, kasalarda bulunması gereken altınların kayıp olduğu fark edildi. Yapılan incelemede, adli emanetten sorumlu memurun şüpheli hareketleri tespit edildi.









Vurgun skandalı, İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşandı. İddiaya göre Adli Emanet deposundan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çalındı. Çalınan altın ve gümüşün piyasa değerinin ise 149 milyon 900 bin TL olduğu belirlendi.Başsavcılık tarafından yapılan incelemede 13 Kasım’da, adliyede görevli bir hizmetlinin, adli emanette bulunan tüm altın, gümüş ve kıymetli eşyaları siyah çöp poşetlerine doldurarak dışarı çıkardığı tespit edildi. Şüphelinin, çaldığı eşyalarla birlikte 18 Kasım’da eşi ve çocuğunu da alarak İngiltere’ye kaçtığı ortaya çıktı.Şüpheli memurun ise yurtdışına kaçma hazırlığındayken gözaltına alındığı öğrenildi. Adli emanetten sorumlu memur gözaltına alınırken, yurtdışına firar eden hizmetli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Yapılan incelemelerde Adli Emanet deposundan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Altınların piyasa değerinin yaklaşık 146 milyon TL, gümüşün değerinin ise 3 milyon 900 bin TL olmak üzere toplamda 149 milyon 900 bin TL'lik vurgun yapıldığı belirtildi.