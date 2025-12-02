Samanyolu Haber /Gündem / 150 Milyonluk vurgun: Adli Emanet Deposu soyuldu /02 Aralık 2025 21:48

150 Milyonluk vurgun: Adli Emanet Deposu soyuldu

Büyükçekmece Adliyesi'nin Adli Emanet deposu, sorumlu memur ve adliyede görevli hizmetli tarafından soyuldu. Depodan çalınan altın ve gümüşün piyasa değerinin 149 milyon 900 bin TL olduğu ortaya çıktı. Memur gözaltına alınırken, yurt dışına firar ettiği belirtilen hizmetli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SHABER3.COM

Vurgun skandalı, İstanbul Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşandı. İddiaya göre Adli Emanet deposundan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çalındı. Çalınan altın ve gümüşün piyasa değerinin ise 149 milyon 900 bin TL olduğu belirlendi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Başsavcılığın adli emanete yaptığı denetimde, kasalarda bulunması gereken altınların kayıp olduğu fark edildi. Yapılan incelemede, adli emanetten sorumlu memurun şüpheli hareketleri tespit edildi.

EŞİ VE ÇOCUKLARINI DA ALARAK YURT DIŞINA KAÇTI

Başsavcılık tarafından yapılan incelemede 13 Kasım’da, adliyede görevli bir hizmetlinin, adli emanette bulunan tüm altın, gümüş ve kıymetli eşyaları siyah çöp poşetlerine doldurarak dışarı çıkardığı tespit edildi. Şüphelinin, çaldığı eşyalarla birlikte 18 Kasım’da eşi ve çocuğunu da alarak İngiltere’ye kaçtığı ortaya çıktı.

KAÇMA HAZIRLIĞINDAYKEN YAKALANDI

Şüpheli memurun ise yurtdışına kaçma hazırlığındayken gözaltına alındığı öğrenildi. Adli emanetten sorumlu memur gözaltına alınırken, yurtdışına firar eden hizmetli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN!

Yapılan incelemelerde Adli Emanet deposundan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Altınların piyasa değerinin yaklaşık 146 milyon TL, gümüşün değerinin ise 3 milyon 900 bin TL olmak üzere toplamda 149 milyon 900 bin TL'lik vurgun yapıldığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 150 Milyonluk vurgun: Adli Emanet Deposu soyuldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:05:46