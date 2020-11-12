1503 gündür hapiste Ahmet Altan, üç yazıdan dolayı, adalet bunun neredesinde?..

HASAN CEMAL- T24.COM





Adalete de, hukuka da, vicdana da sığmayan bir durum...

Ahmet Altan...

1503 gündür hapis.

Dört yılı geçti Silivri'de.

Neden?

Üç yazıdan dolayı.

Üç yazısından dolayı 10.5 yıl yedi.

Mahkûmiyet kararı veren mahkeme

Ahmet Altan'ı tahliye etti ama

yine çıkamadı Ahmet...

Bir hukuk skandalı yaşandı.

Yan mahkeme, Yargıtay'a gönderilmesi

gereken dosyaya,

hukuku hiçe sayarak el koydu

ve Ahmet Altan'ı yeniden tutukladı.

Ve bu tutuklama kararını veren

mahkemenin başkanı

daha bir gün önce atanmıştı.









Aklınızdan çıkarmayın:

Düşünce suçu olmaz!

Yazın bir kenara defalarca:

Ahmet Altan Saray baskısı ile

hapiste tutuluyor.

Bu öylesine bir baskı ki,

anlaşılan, Strasburg'a kadar

uzanmış durumda.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi,

AİHM, üç yıl önce

Ahmet Altan Dosyası'na

öncelikli bakma kararı almıştı.

Ama gel gör ki, üç yıldır

dosyayı unutmuş durumda...

Silivri'den de bir kötü haber var:

Ahmet Altan'ın hücresinin

bulunduğu koridordaki üç koğuşun kapısına

Covid-19 yazmışlar.

Silivri'de ciddi bir Korona riski

söz konusu...

Ahmet Altan 70 yaşında.

Sağlıklı, neşesi yerinde.

Sürekli yazıyor.

Geçen Salı günü Silivri'de

sevgili Ahmet'i gören

Yasemin'den şu notları aldım.





Ahmet'in enerjisi, neşesi yerinde.

Ahmet, özellikle yeni romanı

Hayat Hanım’ın dünya dillerine

çevrilmeye başlamasından,

birçok ülkede yayımlanacak

olmasından memnun.

Bir sonraki romanına başladı.

Kafasında yazdığı bölümleri

satır satır anlatıyor,

yeni romanını

karakterleriyle yaşıyor.

Müthiş bir tarihi hikâye.

Ahmet 1500 gündür halinden

bir an bile şikayet etmedi.

Şimdi de hiç şikayet etmiyor.

Hücresinin bulunduğu koridorda

üç koğuşun kapısına

Covid-19 yazmışlar.

20 tutukluda Covid-19

olduğu söyleniyormuş.

Tabii, herkes için, hem mahpuslar

hem gardiyanlar için ciddi

bir Korona riski var.

Ama Ahmet daha çok bizi dert ediyor,

bizim kendimizi dışarıda

iyi koruyamayacağımızdan korkuyor.

Gardiyanların da olabildiğince

dikkatli davrandıklarını söylüyor.

Ahmet kendine iyi bakıyor.

Küçücük avluda yürümeyi,

spor yapmayı, olabildiğince

iyi yemeyi ve uyumayı ihmal etmiyor.

Sigarayı çok azalttı.

Günde üçün, dördün üzerine çıkmıyormuş...

Yargıtay’ın artık bir karar vermesi lazım.

Bir yıldan fazla oldu.

Bu arada Ahmet, AİHM’in

bugün Murat Sabuncu ve diğer

Cumhuriyet'çiler için vereceği kararı

merakla bekliyor. İhlal kararı

verilecek diye düşünüyor,

(Nitekim ihlal kararı çıktı AİHM'den.)

Yazmak Ahmet'i koruyor.

Kitaplarının dünyada okunması

ona büyük moral veriyor.

Trump gibi bir ırkçının,

yalancının kaybetmesine çok sevinmiş.

Önümüzdeki dönemde

Avrupa’nın yeniden güç kazanacağı,

AB-ABD ilişkilerinin

güçleneceği kanısında.

Seni sordu, sevgilerini yolladı,

kendine dikkat etmeni söyledi.





Aslan tuhaf bakışlı adam;

bir yıl önce ne kadar sevinmiştik.

Çünkü mahkemeden mahkûmiyetle

birlikte tahliye kararı da çıkmıştı.

Silivri'de kucaklaşmıştık.

Sevincimiz ne yazık ki

bir hafta sürmüştü.

Hatırlıyorum o günü.

İçim acıyla doluyor.

Seni tekrar içeri alacak polisleri

evde beklediğimiz geceyi...

Kapının zili derin derin çalıyor.

Polisler...

Bir kez daha sarılıyoruz Ahmet'e...

Polislerin arasında asansöre biniyor,

birbirimize son kez el sallıyoruz.

Bir hafta önceki sevinç...







