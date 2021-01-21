Vaka sayısının yüksek olduğu ülkelerden biri de Türkiye. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 153 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 24 bin 640’a yükseldi.





Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) pandemisinin Türkiye’ye ilişkin güncel verilerini paylaştı. Tabloya göre Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 153 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi.





Böylece pandemiden dolayı yaşamını yitiren toplam kişi sayısı 24 bin 640’a, vaka sayısı ise 2 milyon 412 bin 505’e yükseldi.