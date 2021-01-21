Samanyolu Haber /Sağlık / 153 kişi daha hayatını kaybetti /21 Ocak 2021 20:27

153 kişi daha hayatını kaybetti

Dünya çapında vaka sayısı 100 milyona yaklaşan, iki milyondan fazla insanın ölümüne neden koronavirüs pandemisi tedirginlik yaratmaya devama diyor.

SHABER3.COM

Vaka sayısının yüksek olduğu ülkelerden biri de Türkiye. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 153 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 24 bin 640’a yükseldi. 

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) pandemisinin Türkiye’ye ilişkin güncel verilerini paylaştı. Tabloya göre Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 153 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi.

Böylece pandemiden dolayı yaşamını yitiren toplam kişi sayısı 24 bin 640’a, vaka sayısı ise 2 milyon 412 bin 505’e yükseldi.
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