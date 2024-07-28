154 kişilik fişleme listesini az buldu: 'Listeye yeni bir zeyl hazırlanması elzem'

MHP’nin Sinan Ateş davasına ilişkin hazırladığı ve aralarında gazeteci, akademisyen ve siyasetçilerin de bulunduğu 154 kişilik liste ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin tehditvari konuşmasının ardından, bir çıkış da MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan geldi. Yalçın, Bahçeli’nin 154 kişilik listesini az bularak listeye ek yapılması gerektiğini söyledi.



YALÇIN'A 154 KİŞİ DE YETMEDİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP’li Yalçın, “154’lükler listesi heyecan yarattı. Bu listeye yeni bir zeyl hazırlanması elzem hale geldi” ifadelerini kullandı.



Yalçın, bu açıklamasının ardından yeni bir paylaşım daha yaparak, MHP’nin 154 kişilik listesi için “Tehdit çok ilkel ama ciddiye alınmalı” diyen Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan’a ateş püskürdü.



Yalçın, Turan’ı hedef aldığı açıklamasında, şunları kaydetti:



“Muzır gazeteciliğin duayeni ve eski Beyoğlu âlemlerinin berduşlarından Rahmi Turan, uzun bir aranın ardından yine MHP'ye sardırmış.



Rahmi Turan, şeytana kiraya verdiği vicdanını zaman zaman ödünç alıp bir hırsız feneri gibi karanlıkta sallıyor. Hesabına neresi gelirse oraya fener tutuyor.



Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin 154 MHP muarızıyla ilgili beyanlarını öteki korkaklar gibi Rahmi Turan da saptırmış. Bir de ilkellikten dem vurmuş ki söyleyene bak! Bunamış ve ahlak yoksunu bir sefih için daha fazla kelama gerek yok. Onun gibi kara vicdanlılara sıçratılacak pisliğe bile yazık olur.”



NE OLMUŞTU?

MHP eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasına ‘suçtan zarar gören’ olarak katılma talebinde bulunmuş ve mahkemeye aralarında gazeteciler ve akademisyenlerin de olduğu 154 kişinin ismin bulunduğu listeyi sunmuştu.



Bu haberin duyulmasının ardından MHP lideri Bahçeli, ‘kara kaplı defter’i çıkarmış ve “Bazı çevreler 2024 yılının içerisinde MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, küçük görmeler, suçlamalarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir” ifadelerini kullanmıştı.



Bahçeli, sözlerinin devamında şunları söylemişti:



“Şu görmüş olduğumuz liste kimin hangi gün, hangi saatte, hangi programda nasıl konuştuklarının MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir, günü geldiğinden eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikte olacaktır. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz ama hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız.”