Samanyolu Haber /Kültür / 157 milyon liralık tabloyu yırttı! /01 Ocak 2020 13:00

157 milyon liralık tabloyu yırttı!

Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 1944 yılında Nazi işgali esnasında Paris'te yaptığı tablo bir genç tarafından yırtıldı.

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20'nci yüzyıla damgasını vuran ressam Picasso'nun 157 milyon TL değer biçilen tablosu bir genç tarafından kasten yırtıldı.

Pablo Picasso'nun İngiltere'nin başşehri Londra'daki Tate Modern Sanat Galerisi'nde bulunan "Bust of a woman" tablosu saldırıya uğradı.

TABLO 157 MİLYON TL DEĞERİNDEYDİ

20 yaşında olduğu belirtilen bir genç tabloya zarar verdi. Yaklaşık 20 milyon sterlin (157 milyon TL) değer biçilen eserde yırtıklar oluştu.

Galeri hasar tespiti için tabloyu sergiden kaldırdı. Galeri yetkilileri eserde yırtılmalar oluştuğunu belirtse de daha fazla ayrıntı vermedi.

Tabloya zarar veren ve kimliği açıklanmayan genç, 30 Ocak’ta yapılacak ilk duruşmaya kadar tutuklu kalacak.

Picasso, sevgilisi Dora Maar'ı tasvir ettiği "Bust of a Woman" isimli resmi 1944 yılı mayıs ayında Hitler'in ordusu Nazilerin işgali altındaki Paris'te yapmıştı.

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