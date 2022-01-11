16 ay sonra harekete geçtiler : 49 ton kokainle ilgili 14 kişi gözaltına alındı

Kolombiyalı yetkililer, Buenaventura Limanı'nda 3 Nisan 2020’de yakalanan 4.9 ton kokainin İstanbul’a gönderileceğini, alıcısının da şirket sahibi M.K. olduğunu açıklamıştı.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 aylık çalışma sonucunda, bu sabah, yakalanan kokainin sahibi olduğu iddia edilen M.K. ile birlikte K.U , S.G , E.O , M.B , H.G, T.Y , A.D , A.P , A.K , A.S, Ü.Y , F.C.G, A.B. olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alındı.





Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatlı tabanca, ruhsatlı av tüfeği ve 91 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.





Organize suç örgütü kurmaktan dolayı hakkında yakalama kararı olan ve şu anda yurt dışında bulunan Sedat Peker, geçen mayıs ayı başında Youtube’a yüklediği videosunda, Kolombiya’dan Türkiye’ye 4 ton 900 kilo kokain sokulacağını, ancak yapılan bir operasyonla nakliyatın engellendiğini iddia etmişti.





Yaklaşık ay sonra Kolombiyalı yetkililer Peker’in iddiasındaki miktar kadar kokain ele geçirmiş; Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo da yakalanan uyuşturucunun değerinin 265 milyon dolar olduğunu doğrulamıştı.



