Samanyolu Haber /Gündem / 16 aylık Muaz, annesi ve babasıyla birlikte hapse gönderildi /18 Kasım 2021 15:46

16 aylık Muaz, annesi ve babasıyla birlikte hapse gönderildi

Esra-Abdurrahman Aşçı, 16 aylık oğulları Muaz ile birlikte dün Urla’da gözaltına alınıp tutuklandı. Oğlu ile birlikte Şakran Cezaevi’nin karantina hücresine konulan Esra Aşçı daha önce de 9 ay hapis yatmıştı.

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Esra-Abdurrahman Aşçı, çifti dün Urla’da gözaltına alınıp tutuklandı. 16 oğlu Muaz ile birlikte Şakran Cezaevi’nin karantina hücresine konulan Esra Aşçı daha önce de 9 ay hapis yatmıştı.

Bir bebek daha hapse girdi. Dün Urla’da gözaltına alınan ve tutuklanan Esra-Abdurrahman Aşçı, 16 aylık bebekleri Muaz ile birlikte İzmir Şakran Cezaevine gönderildi. Daha önce 9 ay hapis yatan Esra Aşçı, Hizmet Hareketi soruşturmaları kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosyası Yargıtay’da bulunan Esra Aşçı ve eşi tutuksuz yargılanıyordu.

NİKAHLARI CEZAEVİNDE KIYILDI

Bold'un haberine göre ilahiyat mezunu olan Esra Aşçı, Haziran 2018’de ilk tutuklandığında evlilik hazırlığı yapıyordu. Görüş haklarından yararlanabilmek için nişanlısı Abdurrahman Aşçı ile bir ay sonra hapiste resmi nikahları kıyıldı.

DERNEK ÜYELİĞİNDEN 6 YIL 3 AY CEZA VERİLDİ

Kapatılan dernek üyeliği, Bylock kullandığı iddiası ve tanık ifadelerine dayanılarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Esra Aşçı, Mart 2019’da adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Hakkında soruşturma bulunan Abdurrahman Aşçı’nın ise yargılaması tutuksuz devam ediyordu.

KAÇMA ŞÜPHESİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Esra Aşçı tahliye olduktan sonra genç çift hemen düğünlerini yaptılar ve yeni bir hayat kurdular. Şimdi 16 aylık olan oğulları Muaz dünyaya geldi. Ancak dün Urla’da kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek üçü birlikte tutuklandı. Böylece bir aile daha hapse gönderilmiş oldu.

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