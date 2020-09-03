Samanyolu Haber /Dünya / 16 binden fazla kişiyi ücretsiz izne gönderiyor /03 Eylül 2020 09:51

16 binden fazla kişiyi ücretsiz izne gönderiyor

ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektörü olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle 16 bin 370 çalışanını ücretsiz izne çıkarmayı planladığını duyurdu.

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United Airlines'ın çalışanlarıyla paylaştığı mesajda, salgının tahmin edilenden daha uzun sürdüğü ve seyahat talebinin azaldığı bildirildi.

Mesajda, bu kapsamda, Kovid-19 salgınının havacılık sektörünü olumsuz etkilemesi ve Maaş Destek Programı çerçevesinde sağlanan yardımın süresinin eylül sonunda dolması nedeniyle 16 bin 370 çalışanın ekim ayı itibarıyla ücretsiz izne çıkarılmasının planlandığı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, seyahat talebinin artmasıyla ücretsiz izne çıkarılan çalışanların geri çağırılabileceği belirtiliyor. Ücretsiz izne çıkarılacak çalışanlar arasında 6 bin 920 uçuş görevlisi ve 2 bin 850 pilotun bulunduğu ifade ediliyor.

Kovid-19 salgından önce 90 binin üzerinde çalışanı bulunan United Airlines, temmuzda da 36 bin çalışanını ücretsiz izne çıkarabileceğini duyurmuştu.

ABD'li hava yolu şirketlerinden American Airlines da 25 Ağustos'ta, Kovid-19 salgınının havacılık sektörünü olumsuz etkilemesi ve Maaş Destek Programı kapsamında sağlanan yardımın süresinin eylülde sona ermesi nedeniyle 19 bin çalışanının işine ekim ayında son vereceğini açıklamıştı.

Ülkede hava yolu şirketlerine, martta, çalışanlarının maaşlarını ödemelerine yardımcı olmak amacıyla 25 milyar dolarlık destek sağlanmıştı.
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