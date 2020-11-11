Samanyolu Haber /Dünya / 16 delegeli Georgia'da oyların yeniden sayılmasına karar verildi /11 Kasım 2020 21:52

16 delegeli Georgia'da oyların yeniden sayılmasına karar verildi

Henüz oy sayma işleminin tamamlandığı ABD başkanlık seçiminde 16 delegeli Georgia'da oyların yeniden sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

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ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde, sonuçların henüz netleşmediği 16 delegeli Georgia'da oyların yeniden sayılmasına karar verildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden, ülke genelinde 279 delegeye ulaşarak seçimleri kazanmış olsa da toplam 42 delegeye sahip Arizona, Kuzey Karolina ve Georgia'da sonuçlar henüz netleşmedi.

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, bugün düzenlediği basın toplantısında Biden'ın 14 bin oy ile önde göründüğü eyalette kullanılan oyların tek tek tekrar sayılacağını duyurdu.

Oy sayım işlemlerinin 20 Kasım'a kadar sürebileceğini belirten Raffensperger, el ile sayılan oyların sonucunda kaybeden tarafın yeniden makine ile oy sayımı talep edebileceğini belirtti.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.
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