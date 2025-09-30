16 İlde nefret operasyonu evlere baskın yaparak girdiler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yapılan baskınlarda gözaltına alınan kişiler arasında KHK’lı askerler ve KHK ile kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilen askeri öğrenciler de bulunuyor.



İtirafçı beyanlarına dayanılarak gözaltına alınanlar, ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan aranmakla suçlanıyor.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 26 Eylül 2023’te açıkladığı KHK’lı öğretmen Yüksel Yalçınkaya kararına göre, bankaya para yatırmak, derneğe üye olmak, ByLock kullanmak, gazeteye abone olmak, çocuklarını kapatılan okullara göndermek, kamuya açık yerlerdeki ankesörlü ya da büfelerdeki kontörlü telefonlardan aranmak ve benzeri eylemler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 7. maddesinde belirtilen “kanunsuz suç olmaz” ilkesine göre suç teşkil etmiyor.



Sözleşmenin tarafı olan Türkiye dahil tüm ülkelerin AİHM kararlarına uyma zorunluluğu bulunuyor.