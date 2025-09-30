Samanyolu Haber /Gündem / 16 İlde nefret operasyonu evlere baskın yaparak girdiler /30 Eylül 2025 15:40

16 İlde nefret operasyonu evlere baskın yaparak girdiler

İzmir merkezli 16 ilde Gülen cemaatine yönelik ev baskınlarında bu sabah 35 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yapılan baskınlarda gözaltına alınan kişiler arasında KHK’lı askerler ve KHK ile kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilen askeri öğrenciler de bulunuyor.

İtirafçı beyanlarına dayanılarak gözaltına alınanlar, ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan aranmakla suçlanıyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 26 Eylül 2023’te açıkladığı KHK’lı öğretmen Yüksel Yalçınkaya kararına göre, bankaya para yatırmak, derneğe üye olmak, ByLock kullanmak, gazeteye abone olmak, çocuklarını kapatılan okullara göndermek, kamuya açık yerlerdeki ankesörlü ya da büfelerdeki kontörlü telefonlardan aranmak ve benzeri eylemler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 7. maddesinde belirtilen “kanunsuz suç olmaz” ilkesine göre suç teşkil etmiyor.

Sözleşmenin tarafı olan Türkiye dahil tüm ülkelerin AİHM kararlarına uyma zorunluluğu bulunuyor.
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

