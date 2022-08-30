16 milyardan 36 milyara çıktı

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Kripto para borsası Thodex üzerinden 400 bine yakın insanın 2 milyar dolardan fazla parasını dolandırdığı iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer Arnavutluk'ta yakalandı. Sabah saatlerinde Vlora kentinde operasyonla yakalanan Özer'in kimliğinin biometrik sonuçlara göre teyit edildiği belirtildi. Türkiye'de açılan soruşturma kapsamında hakkında 40 bin yıldan fazla hapsi istenen Özer'in vurgun yaptığı paraların akıbeti ise henüz belli değil. Vurguna uğrayan Thodex kullanıcıları ise zararlarının karşılanıp karşılanmayacağını merak ediyor. Öyleki kripto paralar dolar üzerinden işlem görürken, vurgunun yapoldığı tarihte dolar/TL kuru 8.30 bandındaydı.Thodex, kripto para borsası olarak 2017 yılında kurulmasına rağmen hızla kullanıcı sağladı. 2021 yılına gelindiğinde milyarlarca dolarlık hacme ulaşan Thodex, Türkiye'nin ikinci büyük kripto para borsası haline geldi. Günlük işlem hacmi neredeyse 700 milyon liraya ulaşan Thodex'e kullanıcılar 21 Nisan 2021 tarihinde erişim sağlayamadı. Fatih Özer'in de sosyal medya hesaplarını kapatması üzerine 22 Nisan'da vurgun olduğu iddiasıyla kullanıcılar suç duyurusunda bulundu. Bu tarihte Özer hakkında resen soruşturma başlatıldı.23 Nisan 2021'de, dolar kuru 8,30 seviyesindeydi. 2 milyar doların bu tarihte karşılığı ise 16,6 milyar liraya denk geliyordu. 2 milyar doların güncel kurdaki karşılığı ise 36,2 milyar lira.Öte yandan hazırlanan iddianamede Thodex vurgununa yönelik şikayetçi olan 2027 kişinin zararının 356 milyon lira olduğu belirtiliyor. 356 milyon lira vurgunun yapıldığı tarihte 42,8 milyon dolara denk geliyor. İddianamede belirtilen zararın bugünkü kurda karşılığı ise 19,6 milyon dolar. 23,2 milyon dolarlık bir fark söz konusu.