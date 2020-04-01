Samanyolu Haber /Spor / 16 NBA yıldızı kozlarını paylaşacak! /01 Nisan 2020 22:43

16 NBA yıldızı kozlarını paylaşacak!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezonu yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle tatil edilmişti. 16 NBA yıldızı 3 Nisan Cuma günü sanal âlemde bütün kozlarına paylaşacak.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezonunun yeni tip Koronavirüs salgını sonrası askıya alındığı ABD'de basketbolseverler hasretlerini özel bir e-spor etkinliğiyle giderecek. 

Sadece profesyonel NBA oyuncularına açık olan "NBA 2K Oyuncular Turnuvası" 3 Nisan Cuma günü başlayacak.

NBA, NBA Oyuncular Birliği (NBAPA) ve oyun firması 2K'dan yapılan açıklamaya göre 10 gün sürecek sanal turnuva ESPN ve ESPN 2 kanallarından yayınlanacak.

16 KİŞİLİK LİSTEDE KEVIN DURANT DA VAR 

Koronavirüs testi pozitif çıkan Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant ile Atlanta Hawks'ın yükselen yıldızı Trae Young'ın da aralarında olduğu 16 profesyonel oyuncu turnuvada yarışacak.

Xbox One üzerinden oynanacak turnuvada oyuncular tek maçlı eleme usulü şeklinde birbiriyle karşılaşacak.

İlk kez yapılan turnuvayı kazanan oyuncu, 100 bin dolar değerindeki ödülü Koronavirüs salgınıyla savaşan kurumlardan birine bağışlayacak.

Utah Jazz oyuncusu Rudy Gobert'in yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı ortaya çıkınca NBA tüm sezonu 11 Mart'ta süresiz askıya almıştı.

NBA'de 8 farklı takımdan 15 oyuncu ve yetkilinin yeni Koronavirüs'e yakalandığı açıklanmıştı.
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