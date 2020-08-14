Samanyolu Haber /Gündem / 16 rektör ataması... Ankara Üniversitesi'nin başına eski AKP'li vekil geldi /14 Ağustos 2020 09:40

16 rektör ataması... Ankara Üniversitesi'nin başına eski AKP'li vekil geldi

Tayyip Erdoğan'ın 16 üniversiteye rektör ataması yaptığı bildirildi.

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Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazate'de yayımlanan Atama Kararlarına göre 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre atamalar şöyle:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan,
Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı,
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,
Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,
Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,
Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,
İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay,
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,
19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız,
Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu,
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

ESKİ AKP'Lİ VEKİL ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ OLDU

Eski AKP Adana Milletvekili ve Sağlık Bakanlığı müsteşarlığı görevlerinde bulunan Necdet Ünüvar, Erkan İbiş’in yerine Ankara Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Üç dönem AKP'de milletvekilliği yapan Ünüvar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahsımı Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne atayan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve teklif eden YÖK Başkanımız Sayın Yekta Saraç'a çok teşekkür ediyor, atanan diğer Rektör arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. 
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