16 yaş altına sosyal medya yasağı için yeni açıklama

TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığının 2025 yılı bütçesiyle ilgili siyasi parti grupları adına yapılan konuşmalarının ardından TBMM Genel Kurulu'na hitap etti. Çocuklara yönelik sosyal medya yasağı tartışmaları devam ederken Uraloğlu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:





“SOSYAL MEDYA HER ŞEYİYLE KUTSANACAK BİR ÖZGÜRLÜK ALANI ASLA DEĞİLDİR”

Haberleşmede 23 milyon olan mobil abone sayımızı yaklaşık 93 milyona, geniş bandı yine 93 milyona, 81 bin olan fiber ağ uzunluğumuzu 580 bin kilometreye çıkardık. Ülkemiz e-Devlet uygulamaları arasında 37 ülke arasında 83 puanla 10. olarak AB ortalamasının üzerinde yer aldı. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin global siber olaylar endeksinde tam puan alarak rol model ülke kategorisinde yer aldık. Uzayda söz sahibi olanın dünyada gücü olur prensibi ile Türksat 6-A uydumuzu uzaya gönderdik ve sene sonuna kadar da onu hizmete alacağız. 2025 yılı içerisinde Türkiye kartı 18 ilimizde hayata geçireceğiz. Son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyon, siber korsanlık, nefret söylemi, telif hakları ihlalleri, çocukların istismar edilmesi ve akran zorbalığı gibi olumsuzluklar maalesef ön plana çıkmıştır. Sosyal medya ve internet dünyası her şeyiyle kutsanacak bir özgürlük alanı asla değildir. Aksine düşünce özgürlüğünü ve insanların hakikatle bağını yok eden boyutları da vardır. TÜİK raporlarına göre nüfusumuzun yüzde 66’sı sosyal medya kullanıcısı yüzde 87’si ise internet kullanıcısı, internette geçirilen zaman 7 saat ve dünya ortalamasının yaklaşık yüzde 7 fazlası. Yine sosyal medya platformlarındaki toplam hesap sayımız 303 milyon 97 bin.





“ARTIK BİR ZORUNLULUK HALİNE GELMİŞTİR”

Buradan hareketle insanların bilgiye erişimi, bunların kendi hayatına ve ihtiyaçlarına yönelik kullanımı zamanın ruhunu yakalamak açısından elbette kıymetlidir. Ancak dijital dünya özellikle çocuklarımızı popülerlik, beğeni ve izlenme sayısı faktörleriyle her geçen gün daha fazla çevrim içi kalmalarını sağlamaya yönlendirmektedir. Karşımızda kelimenin tam manasıyla sosyal bir tehdit bulunmaktadır. Bu durumun farkında olan Amerika, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerin sorunu önlemeye yönelik çeşitli düzenlemeleri, tedbirleri, kısıtlamaları ve tamamen kapatmalara kadar giden kararlar aldığını hep beraber görüyoruz. Yeni bir sosyal medya okur-yazarlığı bilincine ve bakış açısına ihtiyacımız var. 16 yaş altı çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Düzenlemenin ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını sorumluluklarını ve denetimlerini artırmak olacaktır.









Aile, Adalet ve İçişleri bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz. Yüce Meclisi’mizden de gerekli yasal düzenlemelerini bir vatandaş ve yönetici olarak bekliyoruz. İnanıyorum ki hep birlikte hareket ederek bu tehlikeyle başa çıkabilir, çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenli bir gelecek sunabiliriz."