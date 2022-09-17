16 yaşında ve yüzde 98 engelli olan çocuğa ailesi KHK'lı diye yardım yok

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen öğretmen Gülten Çetin’in yüzde 98 engelli olan oğlu Yakup Ali Çetin için başvurduğu engelli yakını aylığı reddedildi. Konya Akşehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı, başvurunun neden reddedildiğine ilişkin gerekçe sunmazken, aile ise KHK’li olmalarından dolayı başvurularının reddedildiğini söyledi.







Gazete Duvar'ın haberine göre HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a, “Sosyal yardımın reddedilme kriterlerinden biri de yakınının KHK’lı olması mıdır?” diye sordu.





'TEK BAŞIMA YETİŞEMİYORUM'

16 yaşındaki Yakup Ali Çetin, dokuz ay içerisinde dört kez yoğun bakımda tedavi gördü. Yüzde 98 engelli olan Çetin’e, otizm, dirençli epilepsi, kas hipotenisi, kronik akciğer hastalığı ve yutma güçlüğü tanıları konuldu. Oğlunun sağlık durumunun gün geçtikçe kötüye gittiğini söyleyen Gülten Çetin, oğluyla ilgili şunları söyledi: “Yakup’un günlük posteral drenaj, aspirasyon, mama ilaç fizik ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması ve bunların hiçbir şekilde ihmal edilmemesi gerekiyor. Yakup’un sağlıklı hayata devam edebilmesi için bunlar şart fakat Yakup’un iki küçük kardeşi daha var. Onların da yaşı gereği bakıma ve ilgiye ihtiyacı var. Ben tek başıma tüm bunlara artık yetişemiyorum."





‘MUHTAÇ OLMAMA’ GEREKÇESİ

Anne Çetin, Konya Akşehir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na geçtiğimiz Şubat ayında başvuruda bulundu. Vakıf, Çetin ailesine başvurunun neden reddedildiğini, 'muhtaç olmama' sözleriyle açıkladı. Anne Çetin ise bu karara tepki göstererek, "Hem Yakup, hem iki küçük kardeşini bırakarak çalışabilecek durumda değilim" dedi.





İKİ BAKANA SORULAR

Gergerlioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları sordu:





-Yakup Ali Çetin isimli yurttaşa ve annesine engelli yakını aylığı verilmediği iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa Yakup Ali Çetin isimli yurttaşa ve annesine engelli yakını aylığı verilmemesinin gerekçesi nedir?





-Engelli bir bireyin ve yakınının engelli yakını aylığı maaşı alabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?





-Yakup Ali Çetin isimli yurttaşın babasının KHK’lı olduğu için sosyal yardımdan mahrum bırakıldığı iddiası doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa sosyal yardımın reddedilme kriterlerinden biri de yakınının KHK’lı olması mıdır?





-Yakup Ali Çetin isimli yurttaşa ve annesine muhtaç olmama gibi gerçek dışı bir mazeretle maaşın bağlandığının engellendiği iddiası doğru mudur? Eğer bu iddia doğruysa maaşın bağlanmamasının gerekçesi nedir?





-Son 4 yılda engelli maaşı almak için başvuru yapan yurttaş sayısı kaçtır?





-Son 4 yılda engelli maaşı alan yurttaş sayısı kaçtır?





-Son 4 yılda engelli maaşı kesilen yurttaş sayısı kaçtır?







Ayrıca Gergerlioğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na da başvurarak yaşananların incelenmesini talep etti.