16 yaşındaki Bahadır'ın intiharına sosyal medyadan tepki: KHK'lar sosyal idamdır

EuroNews'in haberine göre, 16 yaşındaki Bahadır Odabaşı'nın intihar olayıyla ilgili şu zamana kadar savcılıktan bir açıklama yapılmadı. Odabaşı'nın 'bunalmışlık ve çaresizlik' nedeniyle intihar ettiği ileri sürülüyor.

16 yaşındaki Odabaşı'nın intiharına tepkiler

















Sosyal medyada taziye mesajı paylaşan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ise "KHK’ler sosyal idamdır dedik! İnsanları işsiz, güçsüz, aşsız, ekmeksiz bıraktınız; çocuklarını ise geleceksiz!" ifadelerine yer verdi.

















Odabaşı'nın Türkçe öğretmeni babasının 4 yıl önce KHK ile mesleğinden ihraç edilerek Gülen Cemaat'ine karşı yürütülen cadı avı kapsamındaki soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı ve tutuklu yargılanıyor.Sosyal medyada, Bahadır Odabaşı toprağa verilirken, Elazığ Cezaevi'nde bulunan babası Nurettin Odabaşı'nın Ordu'da düzenlenen cenazeye elleri kelepçeli şekilde Jandarma kontrolünde katıldığı görüntüler yer aldı.Baba Nurettin Odabaşı'nın bir süre Azerbaycan'daki Gülen okullarında görev aldığı ve daha sonra Diyarbakır'da Selahattin Eyyübi Üniversitesi'nde görev yaptığı biliniyor. Selahattin Eyyübi Üniversitesi 2016'da KHK ile kapatılmıştı.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından Odabaşı'nın intiharına ilişkin paylaşım yaptı. Başsağlığı dileğinde bulunan Babacan, "Bahadır Odabaşı 16 yaşında aramızdan ayrıldı. KHK ile mağdur edilmiş bir ailenin çocuğu, hayata tutunmaya çalışırken umutsuzluğa yenik düştü." ifadelerini kullandı.CHP'nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da sosyal medya hesabından "KHK ile insanlar sivil ölüme terk edildi. Bahadır da babası ihraç edilen, babasının ihracı ile toplumda ötekileştiren, ailecek sivil ölüme terk edilen bir genç." paylaşımı yaptı.