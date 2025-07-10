Samanyolu Haber /Gündem / 16 yaşındaki çocuk 'Erdoğan'a hakaret' suçundan tutuklandı! /10 Temmuz 2025 09:31

16 yaşındaki çocuk 'Erdoğan'a hakaret' suçundan tutuklandı!

İstanbul'da 16 yaşındaki çocuk, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarıyla tutuklandı.

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İstanbul'da, 8 Temmuz'da sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından dün savcılığa getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından çocuk, "Erdoğan'a hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; çocuğun avukatları, tutuklamanın ağır bir tedbir olacağı gerekçesiyle serbest bırakılmasını, aksi takdirde adli kontrol uygulanmasını talep etti.

Mahkeme, 16 yaşındaki çocuğun sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili suçlamalar kapsamında kuvvetli suç şüphesinin bulunması, delillerin toplanmamış olması ve adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verdi.
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