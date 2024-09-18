Samanyolu Haber /Gündem / 16 yaşındaki genç 5 aydır her hafta karakolda imza veriyor: Gerekçe Erdoğan'a hakaret /18 Eylül 2024 14:10

16 yaşındaki genç 5 aydır her hafta karakolda imza veriyor: Gerekçe Erdoğan'a hakaret

Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki bir lise öğrencisi 5 aydır her hafta karakola gidip imza atıyor.

SHABER3.COM

İstanbul Sarıyer’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve hakkında dava açılan 16 yaşındaki kız çocuğu için verilen adli kontrol kararının devam edeceği ifade edildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 16 yaşındaki lise öğrencisi 5 aydır her hafta polis merkezine giderek imza atıyor.

Liseli genç, 12 Mayıs’ta Erdoğan’ın konvoyu geçtiği sırada küfür ettiği iddiasıyla bir Cumhurbaşkanlığı korumasının talimatıyla gözaltına alındı. 1 gün gözaltında tutulan çocuk ifadesinde, “Bundan 6 ay önce bir kaza atlatmıştım. Olay günü de yaya geçidinde beklerken hızla gelen araca korkup tepki gösterdim. Orada Cumhurbaşkanı da dâhil herhangi bir devlet görevlisinin olacağını bilmiyordum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dâhil herhangi bir devlet görevlisine hakaret etmem söz konusu değildir. Ben lise öğrencisiyim ve şimdiye kadar bir suça karışmadım. Daha önce yaşadığım travma nedeniyle gösterdiğim tepki yanlış anlaşıldı ve küfür etmedim. Sadece korkup tepki verdim. Hızla geçen aracın arkasından konvoy gelince ve orada bulunan bir yetkili müdahale edince konvoyun Cumhurbaşkanı konvoyu olduğunu anladım. Suç işleme kastıyla hareket etmedim” diye konuştu.

HER HAFTA KARAKOLA GİDİYOR
İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimi ise 16 yaşındaki çocuğu haftada bir gün imza atması ve yurtdışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı verip serbest bıraktı.

Çocuğun avukatı İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, 5 aydır süren adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi. Ancak mahkeme heyeti, avukatın talebini reddederek adli kontrolün devam edeceğini, yani çocuğun her hafta polis merkezine giderek imza atmaya devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan çocuk için 18 Ağustos tarihinde iddianame düzenlendi. Cumhuriyet savcısı, “Kamu davası açmaya yeterli delil olduğunu” ifade ederek çocuğun Cumhurbaşkanı’na hakaretten cezalandırılmasını talep etti. 

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 16 yaşındaki genç 5 aydır her hafta karakolda imza veriyor:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:20:01