16 yaşındaki genç 5 aydır her hafta karakolda imza veriyor: Gerekçe Erdoğan'a hakaret

İstanbul Sarıyer’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve hakkında dava açılan 16 yaşındaki kız çocuğu için verilen adli kontrol kararının devam edeceği ifade edildi.







Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 16 yaşındaki lise öğrencisi 5 aydır her hafta polis merkezine giderek imza atıyor.





Liseli genç, 12 Mayıs’ta Erdoğan’ın konvoyu geçtiği sırada küfür ettiği iddiasıyla bir Cumhurbaşkanlığı korumasının talimatıyla gözaltına alındı. 1 gün gözaltında tutulan çocuk ifadesinde, “Bundan 6 ay önce bir kaza atlatmıştım. Olay günü de yaya geçidinde beklerken hızla gelen araca korkup tepki gösterdim. Orada Cumhurbaşkanı da dâhil herhangi bir devlet görevlisinin olacağını bilmiyordum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dâhil herhangi bir devlet görevlisine hakaret etmem söz konusu değildir. Ben lise öğrencisiyim ve şimdiye kadar bir suça karışmadım. Daha önce yaşadığım travma nedeniyle gösterdiğim tepki yanlış anlaşıldı ve küfür etmedim. Sadece korkup tepki verdim. Hızla geçen aracın arkasından konvoy gelince ve orada bulunan bir yetkili müdahale edince konvoyun Cumhurbaşkanı konvoyu olduğunu anladım. Suç işleme kastıyla hareket etmedim” diye konuştu.







HER HAFTA KARAKOLA GİDİYOR

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimi ise 16 yaşındaki çocuğu haftada bir gün imza atması ve yurtdışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol kararı verip serbest bıraktı.





Çocuğun avukatı İstanbul 1. Çocuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçede, 5 aydır süren adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi. Ancak mahkeme heyeti, avukatın talebini reddederek adli kontrolün devam edeceğini, yani çocuğun her hafta polis merkezine giderek imza atmaya devam edeceğini ifade etti.





Öte yandan çocuk için 18 Ağustos tarihinde iddianame düzenlendi. Cumhuriyet savcısı, “Kamu davası açmaya yeterli delil olduğunu” ifade ederek çocuğun Cumhurbaşkanı’na hakaretten cezalandırılmasını talep etti.



