16 yaşındaki kıza bekçilerden taciz ve gözaltı

BEKÇİLER ÖNCE TACİZ ETTİ ARDINDAN GÖZALTINA ALDI







POLİSLER TEHDİT ETTİ





TEHDİT EDEN POLİS HASTANE KONTROLÜNE GÖTÜRDÜ





AVUKATLAR DIŞARIDA BEKLETİLDİ







Türkiye'de her gün yaşanan şoke edici olaylara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Kadıköy'de erkek arkadaşı ile gezen 16 yaşındaki bir kızın bekçiler tarafından önce sözlü tacize uğradığı, sonra hukuksuz bir şekilde gözaltına alındığı iddia edildi.Şu an hala Çocuk Büro'da gözaltına olduğu öğrenilen 16 yaşındaki kızın avukatı Düşün Altuntaş, Medyaport'a yaptığı açıklamada, yaşananları şöyle aktardı:"16 yaşındaki kız çocuğu, erkek arkadaşıyla birlikte Kadıköy'de bir sokakta otururken, 3 bekçi gelip kimlik istemiş. Bekçilerden biri daha sonra kız çocuğuna, '' diyerek, sözlü tacizde bulunmuş. Daha sonra hukuksuz bir biçimde, hiçbir şekilde Savcılık talimatı olmadan kız arkadaşımızı ve erkek arkadaşımızı alarak, karakola getirmişler.Karakolda da arkadaşımızın üzerine birden fazla polis, 'Sen iftira atıyorsun' diye üstüne gelmişler. Hatta kadın bir polis ittiriyor ve nezarethaneye atıyor arkadaşımızı. Arkadaşımız cep telefonundan avukatı olarak beni aradı bu sırada. Biz telefonda konuşurken, buna izin vermediler ve telefonunu zorla kapattırdılar. Ardından 'sen iftira atıyorsun' diye bağırıp, kötü muamelede bulunmuşlar. 'Özür dilersen ve iftira attım' dersen, senden şikayetçi olmayacağız' diye tehdit etmişler.Çocuk Büro'ya getirmeden önce Hastane'ye götürüyorlar. Hastane'ye getiren polis, arkadaşımızı tehdit eden polis.Biz haberi alır almaz iki avukat olarak Çocuk Büro'ya geldik. Ancak bizi görüştürmediler, iki avukat olarak dışarıda bekletildik. Israrımız ve tartışmalar sonucu içeri girdik. Şu an bekçiler ve polisler hakkında şikayetçi olacağız. Bunun için bekliyoruz."