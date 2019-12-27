80 yaşındaki Zana, bütün ömrünün Kürt sorunuyla geçirdiğini belirterek, “Kürt sorunu Kürt halkının varlığıdır. Bugün Türkiye’de 40 milyon Kürt vardır. Hiçbir şeye sahip değildir. Şimdi onları itmeye çalışıyorlar. Kürtlük kabul edilmiyor. Temel haklar noktasında her şey eksiktir. Okulu yok, dili yoktur; sistem onları kabul etmiyor.” dedi.











’16 yıl cezaevinde kaldım; 38 ay gece gündüz dayak yedim’

Kendisinin 16 yıl, eşi Leyla Zana’nın da 10,5 yıl cezaevinde kaldığını söyleyen Mehdi Zana özellik Diyarbakır Cezaevinde yaşadıklarını anlattı. Şunları söyledi:





“Ben hayatım boyunca kimseyle kavga etmedim ama Kürt olduğum için 16 yıl cezaevinde kaldım. 38 ay gece gündüz dayak yedim ama hiçbir zaman bir Türk’e karşı bir düşmanlık yapmadım. Hepimiz öleceği arkamızda ne bırakacaksak onu bırakacağız. Ama ben bir Kürt’üm.”





“Kürt meselesi neden çözülmüyor? sorusuna Zana, “Bunlar onların sorunu, Sömürüyorlar, baskı yapıyorlar, Kürtlüğü kabul etmiyorlar. Devlet kabul etmiyor ama halk sahip çıkması lazım. Türk halkını bağlar. İktidarı yönetenler halkı dinlerler ama halk ses çıkarmayınca iktidar kendi istediğini yapıyor.”



