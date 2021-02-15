16 yıl önce Kongo'dan kaçarak iltica etti, tarihi üniversiteye rektör oldu

Mart ayında göreve başlayacak 45 yaşındaki eski avukat, 1582 yılında kurulan İskoç üniversitesinin ilk siyah rektörü olacak.







Prestijli üniversitesinin 54. rektörü olan Debora Kayembe, aynı zamanda bu göreve layık görülen 3. kadın rektör olacak.





Kayembe, rektör seçilmesini twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Edinburg Üniversitesi'nin 54. rektörü olarak seçilmekten büyük onur duyuyorum ve anavatanım Kongo'ya şükranlarımı sunuyorum" sözleriyle değerlendirdi.





Kayembe, "Afrika'nın eğitime, en iyi eğitime ihtiyacı var. Bu kritik dönemde bana verilen görevin öneminin farkındayım." şeklinde konuştu.





İskoçya Mülteci Konseyi üyesi





İnsan hakları alanında uzmanlaşan Kayembe, İskoçya Mülteci Konseyi'nde yönetim kurulu üyeliği görevinin yanı sıra Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Barosu üyeliği görevlerini yürütüyordu.





Debora Kayembe'nin portesi, 2019 yılında, başarıları ve katkılarından dolayı Edinburgh Kraliyet Cemiyeti duvarına asıldı. Kayembe, Edinburgh Kraliyet Cemiyeti onur duvarında yer alan ilk Afrika kökenli oldu.





Debora Kayembe, 2004 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde silah bir grup tarafından tehdit edilmiş ve Birleşik Krallık'a iltica etmişti.