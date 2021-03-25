160 bin aboneye fatura şoku

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pandemi sürecinde ödenemeyen doğalgaz ve elektrik faturalarını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.







160 BİN ABONENİN ELEKTRİK YA DA DOĞALGAZI KESİLDİ





Gürer’in önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in verdiği bilgiye göre, 2020 yılının ilk 9 ayında, borçlarını ödeyemediği için 107 bin elektrik, 51 bin 500 de doğalgaz abonesinin abonelikleri iptal edildi.





Bakan Dönmez, aynı süre içinde meskenlere ait 100 milyon TL tutarında elektrik ve 400 milyon TL tutarında doğalgaz olmak üzere toplam 500 milyon TL’lik ödenmemiş fatura bulunduğunu açıkladı.





ÖDENEMEYEN FATURALAR





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesinde, “2020 yılı ilk 10 ayında aboneliği iptal edilen doğal gaz, elektrik abone sayısı kaçtır? Toplam ödenmeyen borç tutarı ne kadardır? Konut aboneleri ile kapanan ya da faaliyeti sınırlanan küçük işyerlerinin su, elektrik, doğal gaz hizmetlerinden ücretsiz yararlanması için bir çalışma yapılmakta mıdır? Bu hizmetlerin ödenemeyen fatura nedeniyle kesilmemesi için bir çalışma var mıdır?” şeklinde sorular yöneltti.





CHP Milletvekili Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Fatih Dönmez, Türkiye’de 2020 yılı, Eylül sonu itibariyle üretilen 269 milyon 203 bin 49 elektrik faturasından sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif elektrik abone gruplarının yüzde 0.04’ünün, 128 milyon 809 bin 427 doğal gaz faturasından, sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif doğal gaz abone gruplarının yüzde 0.04’ünün aboneliklerinin feshedildiğini açıkladı.





Bakan Dönmez, ayrıca, “2020 yılı ilk 9 ayına ait mesken elektrik abone grubunun toplam tahakkuk eden fatura tutarının yüzde 0,32’sine (100.683.854 TL), mesken doğal gaz abone grubunun toplam tahakkuk eden fatura tutarının yüzde 1,84’üne (399.008.216 TL) karşılık gelen ödenmemiş borcu bulunmaktadır” açıklamasında bulundu.







Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise ekonomik krizlerin yanı sıra, kovid-19 salgının ciddi mağduriyet yaşattığını belirterek, alım gücü düşen yüzbinlerce vatandaşın elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemez duruma geldiğine dikkat çekti.





Gürer, “Bakan Dönmez’in verdiği bilgiye göre elektrik ve doğalgaz abonelerinin yüzde 0.04’ünün abonelikleri iptal edilmiş. Bu da elektrik abonelerinin 107 bini, doğalgaz abonelerinin de 51 bininin faturalarını ödemediğini gösteriyor” dedi.



