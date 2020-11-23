Samanyolu Haber /Sağlık / 160 sağlık çalışanı koronadan vefat etti /23 Kasım 2020 10:55

160 sağlık çalışanı koronadan vefat etti

“Sağlık çalışanlarının koşulları iyileştirilmeli” diyen Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Ölen sağlıkçı sayısı 160 oldu. Sağlıkçılar yorgun, mutsuz, umutsuz. Acil bir şey yapılmalı” ifadelerini kullandı.

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Koronavirüse yakalanma riski toplumun geneline göre 14 kat fazla olan sağlık çalışanları zor günler geçiriyor.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, hasta olan sağlıkçıların ‘çalışmaya zorlandığını' açıklayan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Pandemi koşullarında şiddet vakaları tırmanıyor. Kullandıkları kişisel koruyucu ekipmanın bile kalitesinin düştüğü sağlık çalışanları Kovid-19 virüsüne karşı savunmasız bırakılıyor. Sağlıkçılar yorgun, mutsuz ve umutsuz. Büyüyen ekonomik sorunlar da cabası. Siyasi iktidar  sorunlarına karşı kör, sağır, dilsiz” dedi.

Bacaksız ayrıca şunları söyledi:

'Bulaş riskini artırıyor'

“Virüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 160'a ulaşmıştır. Siyasi iktidarın iş bilmez tavrı, sağlık çalışanlarının sağlığını daha da tehlikeye atmaktadır. Sağlık çalışanının salgın semptomları olsa bile Kovid-19 testi pozitif çıkana kadar görevine devam etmesi istenmektedir. Oysa bu durum bulaş riskini artırmaktadır. Bir an önce yeterli sayıda kadrolu sağlık çalışanı istihdam edilmeli, personel açığı kapatılmalıdır. Birçok ilde Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına hiç ödeme yapılmamıştır. Pandeminin başından beri büyük özveriyle hizmet veren sağlıkçıların çalışma koşulları acil düzeltilmelidir. Kovid-19 meslek hastalığı listesine vakit kaybetmeden eklenmelidir.”
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