160 uluslararası hukuk uzmanından açıklama: ‘İsrail’in soykırım niyeti ortadadır’

Farklı ülkelerden uluslararası hukuk ve uluslararası ceza hukuku uzmanı 160 akademisyen, Gazze ve Batı Şeria’da yaşanan ihlallere ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Paris-Panthéon-Assas Üniversitesi’nde hocalık yapan Julian Fernandez ve Olivier de Frouville tarafından kaleme alınan 8 maddelik değerlendirmede, İsrail’in uzun süredir Filistin halkının haklarını reddettiği ve ağır uluslararası hukuk ihlalleri işlediği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023’te İsrail topraklarında düzenlenen saldırıların insan hakları hukuku ve insancıl hukuk açısından ağır ihlaller olduğu, bu eylemlerin savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiği vurgulandı. Ancak saldırıların, İsrail’e BM Şartı’nın 51. maddesi kapsamında “meşru müdafaa hakkı” vermediği, buna karşın İsrail’in vatandaşlarını koruma hakkı ve görevi bulunduğu ifade edildi.

Akademisyenler, İsrail’in karşı saldırısında sivillere yönelik kasıtlı saldırılar, açlığı savaş yöntemi olarak kullanma gibi eylemlerin hem savaş suçu hem de insanlığa karşı suç sayılabileceğini belirtti. Gazze’deki insani yardımın engellenmesi ve “insani şehir” projesinin, İsrail hükümetinin “soykırım niyetini” ortaya koyduğunu savunan hukukçular, bu konuda İsrailli uzmanların ve uluslararası insan hakları örgütlerinin de benzer uyarılar yaptığını hatırlattı.

Metinde, Batı Şeria’da da zorla yerinden etme, köylerin yıkılması, öldürme, işkence, kötü muamele ve keyfi tutuklama gibi eylemlerin yaşandığına dikkat çekildi. Bu ihlallerin, uluslararası hukukun en ağır suç tipleri arasında yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, bu suçların ulusal ve uluslararası mahkemelerde yargılanabileceği, Roma Statüsü’ne taraf devletlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliği yapmakla yükümlü olduğu belirtildi. Tüm devletlerin, bu ihlallere yardım veya destek sağlayacak eylemlerden — örneğin İsrail’e silah sevkiyatı — kaçınmaları gerektiği ifade edildi.

Hukukçular, “Herkes, uluslararası hukuk çerçevesinde adil ve kalıcı barış için çaba göstermeli” çağrısında bulundu.
