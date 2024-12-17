Samanyolu Haber /Kültür / 17/25 Aralık belgeseli: 'Pandoranın Kutusu Türkiye' 20 Aralık'ta gösterime giriyor /17 Aralık 2024 19:48

17/25 Aralık belgeseli: 'Pandoranın Kutusu Türkiye' 20 Aralık'ta gösterime giriyor

Yönetmenliğini Sümeyra Emektar ve Ali Osman Gözağaç’ın yaptığı 20 Aralık’ta gösterime girecek olan “Pandoranın Kutusu Türkiye” adlı belgeselin ilk teaserı yayınlandı.

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Kapsamlı bir araştırmanın ürünü olan bu araştırmacı belgesel, 17 ve 25 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen en büyük yolsuzluk operasyonlarının ardından Türkiye’nin durumunu inceliyor. Operasyonlara tanıklık eden güvenlik personelinin birinci ağızdan anlattıkları ve Türkiye’nin dönüşümünü gözlemleyen uzmanların görüşleri, bu önemli olayların ardındaki gerçeklere ışık tutuyor.

17/25 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası Türkiye’nin geldiği noktayı ve değişimleri olayın hem tanıkları hemde konusunda uzman kişileri ile birlikte ele alıyor.

Belgeselde konuşan isimler:

Ömer Güler: Eski Dış İşleri Personeli
Hasan Dursun: Eski HSYK Tetkik Hakimi
Eser Karakaş: Ekonomi Uzmanı
Mesut Yılmaz: Eski Emniyet İstihbarat Müdürü
Murat Çetiner: Eski Emniyet Terör Müdürü
Mustafa Okumuş: Eski Emniyet Organize Suçlar Amiri
Arzu Yıldız: Gazeteci


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