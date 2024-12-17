17/25 Aralık belgeseli: 'Pandoranın Kutusu Türkiye' 20 Aralık'ta gösterime giriyor

Kapsamlı bir araştırmanın ürünü olan bu araştırmacı belgesel, 17 ve 25 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen en büyük yolsuzluk operasyonlarının ardından Türkiye’nin durumunu inceliyor. Operasyonlara tanıklık eden güvenlik personelinin birinci ağızdan anlattıkları ve Türkiye’nin dönüşümünü gözlemleyen uzmanların görüşleri, bu önemli olayların ardındaki gerçeklere ışık tutuyor.





17/25 Aralık yolsuzluk operasyonları sonrası Türkiye’nin geldiği noktayı ve değişimleri olayın hem tanıkları hemde konusunda uzman kişileri ile birlikte ele alıyor.



Belgeselde konuşan isimler:



Ömer Güler: Eski Dış İşleri Personeli

Hasan Dursun: Eski HSYK Tetkik Hakimi

Eser Karakaş: Ekonomi Uzmanı

Mesut Yılmaz: Eski Emniyet İstihbarat Müdürü

Murat Çetiner: Eski Emniyet Terör Müdürü

Mustafa Okumuş: Eski Emniyet Organize Suçlar Amiri

Arzu Yıldız: Gazeteci







