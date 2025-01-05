Samanyolu Haber /Gündem / 17-25 Aralık soruşturması polislerinden Hasan Hüseyin Korkmaz vefat etti /05 Ocak 2025 23:20

17-25 Aralık soruşturması polislerinden Hasan Hüseyin Korkmaz vefat etti

Türkiye tarihinin gördüğü en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından 17-25 Aralık operasyonunun polislerinden Hasan Hüseyin Korkmaz vefat etti. Korkmaz'ın rahatsız olduğu ve bir süredir tedavi gördüğü biliniyor.

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17-25 Aralık operasyonlarına imza atan isimlerden biri olan eski komiser yardımcısı Hasan Hüseyin Korkmaz vefat etti. 

17-25 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına imza attıktan sonra gözaltına alınarak tutuklanan Korkmaz yaklaşık 1 buçuk yıl ceza evinde kalmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra Türkiye'den ayrılarak ABD'ye yerleşen Korkmaz, ABD'de görülen Zarrab davasının da tanıkları arasındaydı. 

Hasta olduğu ve bir süredir tedavi gördüğü bilinen Korkmaz ABD'de vefat etti. 

NE OLMUŞTU!
17-25 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonları dönemin Başbakanı olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevresinde dönen büyük yolsuzluk ve rüşvet çarkını ortaya çıkarmıştı. Bu önemli operasyonlara imza atan isimlerden biri de komiser yardımcısı Hasan Hüseyin Korkmaz'dı. 

Korkmaz gözaltına alındığında polilerin kolları arasında iken “Kral çıplak” dediği için ağzı kapatılmıştı. 


Gözaltına alındıktan sonra açıklama yapan anne Korkmaz ise "Ben ona haram lokma yedirmedim, abdestsiz emzirmedim. Çocuğumun böyle kahraman olacağını daha çocukluğunda biliyordum. Çünkü çok temiz bir hayat yaşadı" sözleriyle oğlunu anlatmıştı. 

Fen lisesini kazanan Korkmaz, 'Bu vatana, bu millete hizmet edeceğim' diyerek polis olmayı tercih etmişti. 
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