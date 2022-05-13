Samanyolu Haber /Gündem / 17/25 Aralık'ın meşhur bakanından, Süleyman Soylu'yu kızdıracak paylaşım /13 Mayıs 2022 18:21

17/25 Aralık'ın meşhur bakanından, Süleyman Soylu'yu kızdıracak paylaşım

17-25 Aralık sürecinde istifa eden ve son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski Bakan Erdoğan Bayraktar, Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'in paylaşımına yorum yaptı. Çömez'in paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirmesi dikkat çekti.

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Bir süredir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar AKP'ye yönelik eleştiri olarak yorumlanan, 17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve 22'nci Dönem AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in sosyal medya paylaşımına yanıt verdi.

Çömez, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Soylu: 'İnterpol diye bir kuruluş var, bizi kale almıyor.' Neden alsın? Uyuşturucu kaçakçıları, soyguncular, dolandırıcılar sizlerle boy boy resim çektirirken, siz bana kırmızı bülten çıkartmaya çalıştınız. Adamlar niye kale alsınlar sizi?" ifadelerini kullandı. 

BAYRAKTAR'DAN 'SELAM'
Bayraktar ise bu paylaşıma, "Dr. Arkadaş, nasılsın? İnşallah iyisindir. Selamlar" diye yanıt verdi.


BİR ÖNCEKİ PAYLAŞIMINDA 'KUL HAKKINA' DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Bayraktar, gün içinde sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yapmıştı. “Kibir” ve “ihanet” vurgusu yapan Bayraktar, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yalandan, kibirden, Kul hakkı yemekten ve emanete ihanet etmekten uzak duranlara selam olsun. Allah sigara içmekten ve şişmanlıktan korusun.”
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