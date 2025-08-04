Samanyolu Haber /Gündem / 17/25'te yakalanan paralara kılıf için açılan üniversiteye, kurulmadan YÖK denklik vermiş /04 Ağustos 2025 16:54

17/25'te yakalanan paralara kılıf için açılan üniversiteye, kurulmadan YÖK denklik vermiş

AKP’li isimlerin kurduğu Balkan Üniversitesiyle ilgili skandal bitmiyor. İktidar yandaşlarının bu üniversite aracılığıyla sınavsız diploma aldığı ve Türkiye’de hakimlik, savcılık gibi kamu görevlerine yerleştirildiği daha önce gündeme gelmişti. 17-25 Aralık büyük yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında ele geçirilen ayakkabı kutularından çıkan paralarla açılan üniversiteye, daha kurulmadan YÖK tarafından denklik verildiği ortaya çıktı.

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Türkiye’de 270’ten fazla devlet kurumunun adının geçtiği sahte diploma skandalının yankıları sürerken, gözler bir kez daha Kuzey Makedonya’daki Uluslararası Balkan Üniversitesi’ne çevrildi. Kamuoyunda, AKP’ye yakın isimlerin bu üniversite aracılığıyla sınavsız mezuniyet elde ettiği ve Türkiye’de denklik alarak hâkimlik, savcılık gibi kamu görevlerine yerleştirildiği gündem olmuştu.

Mustafa Şentop ve diğer AKP’li isimler

Üsküp merkezli üniversitenin sınavsız öğrenci kabulü yaptığı ve bazı öğrencilerin derse bile girmeden mezun olduğu ortaya çıkmıştı. Mezun olan kişilerin Türkiye’de doğrudan denklik aldığı ve kamuda görevlendirildiği iddiaları Meclis gündemine de taşınmıştı.

İddiaların odağında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop yer aldı. Üniversitenin “sahibi” olduğu yönündeki haberler üzerine yapılan açıklamada, Şentop’un yalnızca “manevi destek” verdiğini savundu.

Eski Üsküp Büyükelçisi: YÖK daha kurulmadan denklik verdi

Eski Üsküp Büyükelçisi Hakan Okçal’dan önemli bir ifşa geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan eski büyükelçi Okçal, Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin başta eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Veysel Eroğlu olmak üzere, o dönemdeki AKP’li kadrolar tarafından kurulan içi boş bir tabela üniversitesi olduğunu söyledi.

17-25 Aralık’ta ayakkabı kutularından çıkan parayla kurulmuş

17-25 sürecinde ayakkabı kutusu içinde yakalanan paraların bu Balkan Üniversitesi için toplandığını anlatan eski büyükelçi, “Üniversiteye Türkiye’de giriş sınavını kazanamayan herkes kabul ediliyor, devam mecburiyeti olmadan, yüzeysel bir eğitimle diploma veriliyordu. İşin acısı, üniversite daha doğru dürüst fakültelerini, departmanlarını kurmadan, gerekli standartları sağlamadan YÖK tarafından denklik verildi.” dedi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi: AKP’lilerin Çakma Üniversitesi

Eski büyükelçi Hakan Okçal, 2008-2010 yılları arasında Üsküp Büyükelçiliği yaptığını belirterek, üniversitenin sahte diploma vermek dâhil her türlü kumpasın içinde olabileceğini ifade ederek şunları söyledi:

    “Uluslararası Balkan Üniversitesi, başta Davutoğlu, Veysel Eroğlu olmak üzere, o dönemdeki AKP’li akademik kadrolar tarafından kurulan içi boş bir tabela üniversitesiydi.
    17-25 sürecinde ayakkabı kutusu içinde yakalanan paralar bu kurum için toplanmıştır.
    Üniversiteye Türkiye’de giriş sınavını kazanamayan herkes kabul ediliyor, devam mecburiyeti olmadan, yüzeysel bir eğitimle diploma veriliyordu.
    İşin acısı, üniversite daha doğru dürüst fakültelerini, departmanlarını kurmadan, gerekli standartları sağlamadan YÖK tarafından denklik verildi.”

‘Üniversite İçin Davutoğlu ile Tartıştık’

    “Kuralsızlık ve sırtını Türkiye’deki siyasi otoriteye dayamaktan dolayı, ev sahibi ülkenin yasalarını tanımadan iş yapma anlayışı o kadar ileriye gitmişti ki, bu okul tüm uyarılarıma rağmen Makedonya’dan öğrenim vizesi alma zahmetine dahi katlanmadan, turistik seyahat serbestisini kullanarak herkesi öğrenci kabul etmeye başlamıştı.
    O yüzden Makedonya polisi bir keresinde okulu basarak illegal şekilde öğrenci kabul edilen tüm gençleri tutukladı.
    Bu yüzden Sn. Davutoğlu ile aramda tartışma dahi yaşadık.
    Bu sebeple Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin sahte diploma vermek dâhil her türlü kumpasın içinde olabileceği hakkındaki iddialar bana hiç tuhaf gelmedi.”
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