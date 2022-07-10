‘17-25’ten beter oluruz, hepimizi tutuklarlar’ diyen emniyet dosyalara bakmıyor

Gazeteci Erk Acarer'in iddiasına göre Sedat Peker'in iddialarının ardından yargıda ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Acarer'in sosyal medya paylaşımlarına göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021-223951 nolu bir soruşturma açıyor. Dosyayı incelemesi için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na da gönderiyor. Ankara, Dosyada ‘Parlementer’ sıfatına haiz kişilerin ayrıldığını söylüyor. Ancak Mehmet Ağar, Erkam Yıldırım ve infaz edilen Halil Falyalı ‘soruşturulabilir’ diyor. Ama bu isimler üzerinden dosyanın nerelere uzanacağı belli.













İddiaya göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Yetkisizlik Kararı’ alıyor. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın peşinden gidiyor. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yine ‘parlementerler ve Erdoğan’ı ayırın’ iddiaları araştırın ve tutanak hazırlayın’ diyor.





Ne varki Organize Şube, 11 Nisan tarihinden beri top çeviriyor. Dosya masada kimse dokunamıyor. Çünkü iddiaya göre dosyanın gereğini yapmaları halinde HTS kayıtları, tanıklar ve belgeler iddiaları doğrulayacak. Emniyettekiler bunun sonucunda 17-25 akibetine uğrayacaklarını ve tutuklanacaklarını düşünüyorlar. Bu sebeple de dosyanın kapağı bile açılamıyor.





Erk Acarer'in paylaşımları şu şekilde:





"Geliyor gelmekte olan!’

Çok ilginç şeyler oluyor. Yargıdan Emniyete ‘Peker talimatı’: İddaları araştırın tutanak düzenleyin! Emniyet kaygılı: ‘17-25’ten beter oluruz. Hepimizi tutuklarlar’ Dosyalar emniyete yatıyor.





Evet; geldik çok kritik bir noktaya. Anladığımız kadarı ile yargıda Peker’in yalanlanamayan iddiaları konusunda önemli bir kıpırdanma olmuş. Bu bir ilk! Belgeleri paylaşıp, anlatacağım.







Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Peker’in iddiaları konusunda, yargıya en başından beri suç duyurusunda bulunuyor. Bunlardan en önemlisi Peker’in 7’inci videosu.





Suç duyurusu videoda adı geçen ya da dosyaların uzanabileceği isimler, HKP tarafından şöyle listelenmiş:















Sonrasında çok önemli bir şey oluyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021-223951 nolu bir soruşturma açıyor. Dosyayı incelemesi için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na da gönderiyor.







Ankara, Dosyada ‘Parlementer’ sıfatına haiz kişilerin ayrıldığını söylüyor. Ancak Mehmet Ağar, Erkam Yıldırım ve infaz edilen Halil Falyalı ‘soruşturulabilir’ diyor. Ama bu isimler üzerinden dosyanın nerelere uzanacağı belli!







İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Yetkisizlik Kararı’ alıyor. Ancak satır arasında verdiği bilgi kritik: ‘Zaten bizde de açık bir dosya var!’ Bu noktada bu büyük iddialar hakkında bir değil 2 dosya birden olduğunu anlıyoruz.







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyanın peşinden gidiyor. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne yine ‘parlementerler ve Erdoğan’ı ayırın’ iddiaları araştırın ve tutanak hazırlayın’ diyor.







Organize Şube, 11 Nisan tarihinden beri top çeviriyor. Dosya masada kimse dokunamıyor. Çünkü dokunurlarsa 2 şey olacak. HTS kayıtları, tanıklar ve belgeler iddiaları doğrulayacak. Emniyettekiler bunun sonucunda 17-25 akibetine uğrayacaklarını ve tutuklanacaklarını düşünüyorlar.



Hal böyle olsa da bu iddialar hakkında artık kayda geçen evraklar var. Bu önemli bir aşama sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Duruma ilişkin olarak Sedat Peker’den kısa bir beyan aldım. Şunları söyledi:



“Açıktır ki,anlatılanlar gerçektir. Emniyet,araştırma yaptığında bilgi, belge, HTS ve benzer kayıtların hemen ortaya çıkacağını biliyor.O yüzden dosyayı unutmuşlar.Ama daha fazla da araştırma yapmak zorunda kalacaklar, soruşturma açacaklar.Göreceksiniz. Geliyor gelmekte olan!”



İddialarda yer alan tüm isimlerin de söz hakkının açık olduğunu, sözlü yazılı ya da görsel olarak her beyanlarının tarafımdan kamuoyuna aktarılması ve haber yapılması konusunda tereddütlerim olmadığını belirtirim??





