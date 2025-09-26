Samanyolu Haber /Gündem / 17/25 ''ten tutuklu polisler hakkındaki geç kalmış kararda AİHM ve AYM işbirliği... /26 Eylül 2025 20:26

17/25 ''ten tutuklu polisler hakkındaki geç kalmış kararda AİHM ve AYM işbirliği...

17/25 polislerinden Emniyet Amiri Mustafa Demirhan hakkında AİHM ihlal kararı verdi. Türkiye'yi 500 euro tazminat ödemeye mahkum etti. Ancak karar başvuru tarihinin üzerinden yıllar geçtikten sonra geldi. Hukukçu Ufuk Yeşil bu gecikmelerin arkasında Türk Anayasa Mahkemesi ile AİHM Türkiye Masasındaki çalışanların işbirliği yaptığına dair açıklama yaptı.

SHABER3.COM


17/25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında görev yapan Emniyet Amiri Mustafa Demirhan hakkındaki kararı hukukçu Ufuk Yeşil X''deki sosyal medya hesabından duyurdu. 

Ufuk Yeşil''in karara ilişikin cümleleri şöyle;

AİHM''in 17/25 Aralık Polislerinden Biri Hakkında Verdiği Karar!

AİHM dün, Demirhan v. Türkiye davasında, Türkiye’nin AİHS''in 5/4. maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Başvurucu, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında görev alan emniyet amiri Mustafa Demirhan''dır. Demirhan, 17/25 operasyonları kapsamında İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği tahliye kararlarının uygulanmaması nedeniyle tutukluluğun yasallığını denetletmek AYM''ye başvurmuştur. Ancak AYM, 3 yıl 7 ay dosyayı beklettikten karar vermiştir. AİHM, bu sürenin kişi özgürlüğüne ilişkin bir konuda “hızlı yargılama” ilkesine aykırı olduğunu ve Türkiye’nin OHAL dönemini gerekçe göstererek bu gecikmeyi haklı kılamayacağını, zira başvurunun OHAL''den önce yapıldığını ve kararın OHAL sona erdikten sonra verildiğini belirterek AİHS''in 5/4. maddesinin ihlaline ve 500 Euro manevi tazminat ile masraf ödenmesine karar vermiştir.

Kararı ilginç kılan husus, AİHM’in 2015’te yapılan bu başvuruyla ilgili 10 yıl sonra karar vermesidir. Burada, başvuruyla ilgili AYM’nin kararını beklediği için AİHM''in geç karar verdiği akla gelebilir. Ancak, AYM’nin karar tarihi 12 Aralık 2018’dir. Yani, AYM''nin 3 yıl 7 ay sonra karar vermesini "hızlılık" ilkesine aykırı bulan AHM, bu başvuruyu başvuru tarihinden 10 yıl ve AYM kararından da 6 yıl 9 ay 13 gün sonra hükme bağlayabilmiştir! 

Kısaca, AYM gibi AİHM’in de yatacak yeri yoktur! Böylesi basit bir dosyayı bile 10 yıl bekletip karar verilmesini engelleyen AİHM’deki Türkiye masasını ve AİHM 2. Bölümünü bu üstün gayret ve başarısı için tebrik ediyoruz!!!


https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-2450

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 17/25 ''ten tutuklu polisler hakkındaki geç kalmış kararda... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:44:06