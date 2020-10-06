17-25'i akladığına da Erdoğan'ı Başkan yaptığına da pişman: Özür dilerim

Özdağ, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ‘evet’ oyu verdiği için milletimden özür diliyorum. O bakanlar Yüce Divan’a giderken yurtdışına gitmeyecek, ‘Evet’ oyu verecektik. Gitsinler Yüce Divan’a diyecektik. Aklanarak gelsinler diyecektik” dedi.





Özdağ, Gelecek Partisi Amasya İl Kongresi’nde konuşmasında önemli açıklamalar yaptı. Özdağ, çocuklarına doğru bir Türkiye bırakmayı istediğini belirterek, “Ben istiyorum ki çocuklarımıza doğru bir Türkiye bırakayım. Recep Tayyip Erdoğan döneminde yanlışlarım oldu benim. O bakanlar Yüce Divan’a giderken yurtdışına gitmeyecek, ‘Evet’ oyu verecektik. Gitsinler Yüce Divan’a diyecektik. Aklanarak gelsinler diyecektik”dedi.





“OY VERDİĞİM İÇİN MİLLETİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM”





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ‘evet’ oyu verdiği için özür dileyen Özdağ, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ‘Evet’ oyu vermeyecektik. Ama biz o gün ‘Evet’ oyu vermeseydik, parlamentodan geçmeseydi bugün yaşanan ekonomik kriz, hayat pahalılığı, işsizliğin faturasını o gün ‘Evet’ diyen bizlere keserdiniz. ‘Biz aya üç gidiş üç dönüş yol yapacaktık ama siz reddettiniz derlerdi. Ama bütün bunlara rağmen yine de ‘Evet’ dememeliydik. Milletimizden özür diliyorum” dedi.





“AKP, ÇABUK YIKILIR”





Özdağ, partisinin Aydın İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada ise AKP’nın muhalefete düştüğünde dağılacağını belirmişti. Özdağ, AKP’nın çabuk yıkılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bir kez muhalefete düşsün, Adalet ve Kalkınma Partisi kalmayacak. Burası Anavatan Partisi’ne benzemez. Anavatan Partisi 20 katlı binadan düşen bir güğüme benzer. Düşer, bir tarafı delinir, suyu muhafaza eder, abdest aldırır, su içirir, duş yaptırır, elinizi yüzünüzü yıkattırır. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi 20 katlı binadan düşen porselen vazodur. Yerle bir olur.”