Samanyolu Haber /Gündem / 17 Ağustos depremi deyince akla ilk gelen Veli Göçer hayatını kaybetti /10 Aralık 2025 19:21

17 Ağustos depremi deyince akla ilk gelen Veli Göçer hayatını kaybetti

17 Ağustos 1999'da resmi rakamlara göre 18 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği depremde hapse giren tek müteahhit olan Veli Göçer hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

17 Ağustos depreminin en çok konuşulan ismiydi. Haklarında dava açılan müteahhitlerden hapse giren tek isim olmuştu.

Göçer ve ortağı İsmet Kösebalaban, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 18 yıl 9’ar ay hapis cezasına mahkûm edildi. Karar Yargıtay’da onanmıştı.

7,5 YIL HAPİS YATTI

Uzun süren yargılamalar sonunda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Göçer, 2004’te cezaevine girdi ve toplamda 7,5 yıl hapis yattı. Türkiye genelinde açılan 2100’e yakın deprem davasının büyük bölümü zaman aşımı veya şartlı tahliye ile sonuçlanırken, Göçer cezaevine giren tek müteahhit olarak kayıtlara geçti.

Deprem sonrası soruşturmalarda “malzemeden çalma” ve “deniz kumu kullanma” gibi yapım kusurları kamuoyunda uzun süre tartışıldı. Göçer, tahliye sonrası yaptığı açıklamalarda kendisine haksızlık yapıldığını, tüm sorumluluğun üzerine yıkıldığını ve neden yalnızca kendisinin cezalandırıldığını sorguladığını dile getirmişti.
