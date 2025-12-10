17 Ağustos depremi deyince akla ilk gelen Veli Göçer hayatını kaybetti

Göçer ve ortağı İsmet Kösebalaban, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 18 yıl 9’ar ay hapis cezasına mahkûm edildi. Karar Yargıtay’da onanmıştı.





17 Ağustos depreminin en çok konuşulan ismiydi. Haklarında dava açılan müteahhitlerden hapse giren tek isim olmuştu.Uzun süren yargılamalar sonunda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Göçer, 2004’te cezaevine girdi ve toplamda 7,5 yıl hapis yattı. Türkiye genelinde açılan 2100’e yakın deprem davasının büyük bölümü zaman aşımı veya şartlı tahliye ile sonuçlanırken, Göçer cezaevine giren tek müteahhit olarak kayıtlara geçti.Deprem sonrası soruşturmalarda “malzemeden çalma” ve “deniz kumu kullanma” gibi yapım kusurları kamuoyunda uzun süre tartışıldı. Göçer, tahliye sonrası yaptığı açıklamalarda kendisine haksızlık yapıldığını, tüm sorumluluğun üzerine yıkıldığını ve neden yalnızca kendisinin cezalandırıldığını sorguladığını dile getirmişti.