17 Ağustos Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. yıldönümü anma törenleri Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri ve vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Deprem Anıtı'na kadar süren sessiz yürüyüşü ile başladı.













Ağustos 1999 tarihinde yaşanan ve resmi rakamlara göre 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 201 bina ve iş yerinin yıkıldığı deprem bir kez daha anıldı.Sonrasında Yalova Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da Deprem Anıtı'nda bir anma programı düzenlendi. Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar anıta akın ederek sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokları karanfillerle donattılar. Bazı vatandaşlar ise depremde kaybedilen yakınlarının isimlerini boyadı.Yalova Müftülüğüne bağlı imam hatipler ise Kuran-ı Kerim ve ilahiler okudular. Saatler depremin meydana geldiği 03:02'yi gösterdiğinde ise depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.Anma programına , Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol Yalova belediye başkan vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.