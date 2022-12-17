17 Aralık’ın yıldönümünde ABD’den yeni kararlar

17 – 25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının yıl dönmünde ABD’den Halkbank’la ilgili yeni bir karar geldi. ABD Başsavcısı Halkbank’ın ABD’de yargılanabileceğini açıkladı. Şimdi Halkbank’la ilgili yargılama süreci kaldığı yerden devam edecek.





İRAN’A YÖNELİK YAPTIRIMLARI DELMEKTEN SUÇLANIYOR

Halkbank, İran’a yönelik yaptırımları delmek, kara para aklamak ve ABD Maliye Bakanlığı’na karşı suç işlemekten suçlanıyor. ABD Anayasa Mahkemesi’nde devam eden temyiz sürecinde savcılık, Halkbank’ın geçtiğimiz ay sunduğu dilekçede vurguladığı ‘Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’na’ göre yargılanamayacağı ve dilekçesinde sunduğu neden yargılanamayacağıyla ilgili belirttiği argümanlarına cevap verdi.





BAŞSAVCI: HALKBANK ABD’DE YARGILANABİLİR

ABD Başsavcısı Elizabeth Prelogar, Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu 62 sayfalık dilekçede, ticari bir banka olan Halkbank’ın hisselerinin çoğunluğu Türk hükumetine ait olduğu gerekçesiyle, çok sayıda federal ceza yasasını ihlal etmesine rağmen, ABD tarafından cezai kovuşturmadan kategorik olarak muaf tutulmak istediğini, ancak bankanın ‘Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’nın’ hiçbir şekilde kapsamına girmediğini kaydetti. VOA Türkçe’nin aktardığına göre Prelogar, yasa kapsamında olmayan Halkbank’ın, ABD’de yargılanabileceğini belirtti.





ŞİMDİYE KADAR AÇILAN EN BÜYÜK KOMPLO DAVASI

ABD Başsavcısı, New York’un Güney Bölgesi Savcılığının, Halkbank’ı, Amerikan Maliye Bakanlığı’na karşı suç işlemek, yasal işlevleri engellemek için komplo kurmak, Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı ihlal ederek banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak, İran’a yönelik yaptırımları delmek ve kara para aklamakla suçladığını hatırlattı. ABD Başsavcısı ayrıca Halkbank’ın da sanık olarak yargılandığı Rıza Sarraf davasının, şimdiye kadar İran’a yönelik yaptırımlarla ilgili açılan en büyük komplo davası olduğunu vurguladı.





HALKBANK UYARILARA RAĞMEN GERÇEKLERİ GİZLEDİ

Dilekçede, Sarraf’ın, Halkbank aracılığıyla milyarlarca dolarlık İran parasını aklama planında petrol ve doğal gaz gelirlerinin en az bir milyar dolarının aklanmasının ABD mali sistemi aracılığıyla gerçekleştiği, davacı bankanın bu planın bir parçası olduğu kaydedildi. Halkbank’ın, ABD yetkililerinin tüm uyarılarına rağmen gerçeği gizlediği belirtildi.





ANAYASA MAHKEMESİ HALKBANK ALEYHİNE KARAR VERMELİ

Başsavcı, Halkbank’ın hisselerinin büyük bir çoğunluğu Türkiye Cumhuriyeti’ne ait olsa da gerçekleştirdiği ticari faaliyetler nedeniyle yargıdan muaf olamayacağını belirterek, “Halkbank, ‘Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’na, göre yargıdan muaf olmasını sağlayacak hiçbir yasal kategoride yer almamaktadır. Anayasa Mahkemesi, Halkbank’ın temyiz talebini reddetmeli, Halkbank aleyhine bir karar vermelidir” ifadesini kullandı.





İLK TEMYİZ DURUŞMASI 17 OCAK’TA YAPILACAK

Halkbank’ın, ABD Anayasa Mahkemesi’ndeki ilk temyiz duruşması 17 Ocak tarihinde yapılacak. Mahkeme’nin yapılacak ilk duruşmada karar verebileceği eğer gerekli görürse ek duruşmalar da yapabileceği belirtiliyor.





GEÇEN HAFTA SITKI AYAN YAPTIRIM LİSTESİNE ALINMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı, geçen hafta AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın isimlerden iş insanı Sıtkı Ayan ve şirketlerini, İran Devrim Muhafızları için petrol satışına aracılık etmek ve para aklamak yoluyla yaptırımları deldiği gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.





ABD’DEN TÜRKİYE’YE “YAPTIRIMLARA UY” ÇAĞRISI

Bugün ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Yaptırım Koordinatörü Büyükelçi James O’Brien, Türkiye’nin Rusya’ya yaptırım kararlarına uymasını beklediklerini, bunların delinmesine destek verilmesi durumunda, yaptırım adımları ya da ihlali durduracak başka adımları atabileceklerini söylemişti.