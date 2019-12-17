Samanyolu Haber /Gündem / 17 Aralık'ta aslında ne olmuştu? Bu belgeseli mutlaka izleyin /17 Aralık 2019 12:43

17 Aralık'ta aslında ne olmuştu? Bu belgeseli mutlaka izleyin

17 Aralık 2013’te başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının yıl dönümü.

Maskeli Darbe - 1. Bölüm

Türkiye’yi sarsan 17/25 Aralık 2013 soruşturmaları, milyarlarca TL’lik rüşvet ve yolsuzluk belgeleriyle ispatlanmasına rağmen soruşturmalar tek tek kapatıldı. 

Operasyonları gerçekleştiren polisler ve savcılar önce görevden el çektirildi, sonra da tutuklandı.

Operasyonu gerçekleştiren polislerin yer aldığı 67 kişilik davada 15 polise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Polisler 20 Temmuz 2014’ten beri tutuklu bulunuyor.
 
O günlerde sosyal medyada yayınlanan iki bölümlük bir belgesel bütün gerçekleri ortaya koymuştu.  
"Maskeli Darbe: Hukuk Devletinin Sonu" ismini taşıyan belgeselde 17/25 Aralık büyük yolsuzluk operasyonlarına dair çarpıcı bilgilerin yer alıyordu. 

Belgeselleri izlemek için tıklayın 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 17 Aralık'ta aslında ne olmuştu? Bu belgeseli mutlaka izleyin Sonraki Haber >>

Maskeli Darbe - 2. bölüm

Maskeli Darbe - 2. bölüm

Maskeli Darbe - 1. Bölüm

Maskeli Darbe - 1. Bölüm

Sohbetin canlı yayınlanan bölümü

Sohbetin canlı yayınlanan bölümü

Öğretmen Fatih Keskin serbest bırakıldı

Öğretmen Fatih Keskin serbest bırakıldı

AKP’nin ömrü bitti

AKP’nin ömrü bitti

Cem Küçük: Bizi hemen tutuklarlar, İngiltere'ye kaçsam beni iade ederler

Cem Küçük: Bizi hemen tutuklarlar, İngiltere'ye kaçsam beni iade ederler

Alparslan Kuytul KHK TV'ye konuştu.

Alparslan Kuytul KHK TV'ye konuştu.

Zabıta, tartıştığı simitçinin tezgahını dağıttı

Zabıta, tartıştığı simitçinin tezgahını dağıttı

Suriye'deki patlama anı

Suriye'deki patlama anı

İşte İran'ın insansı robotu

İşte İran'ın insansı robotu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:02:49