17 Aralık'ta aslında ne olmuştu? Bu belgeseli mutlaka izleyin

Türkiye’yi sarsan 17/25 Aralık 2013 soruşturmaları, milyarlarca TL’lik rüşvet ve yolsuzluk belgeleriyle ispatlanmasına rağmen soruşturmalar tek tek kapatıldı.
Operasyonları gerçekleştiren polisler ve savcılar önce görevden el çektirildi, sonra da tutuklandı.
Operasyonu gerçekleştiren polislerin yer aldığı 67 kişilik davada 15 polise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Polisler 20 Temmuz 2014’ten beri tutuklu bulunuyor.
O günlerde sosyal medyada yayınlanan iki bölümlük bir belgesel bütün gerçekleri ortaya koymuştu.
"Maskeli Darbe: Hukuk Devletinin Sonu" ismini taşıyan belgeselde 17/25 Aralık büyük yolsuzluk operasyonlarına dair çarpıcı bilgilerin yer alıyordu.
Belgeselleri izlemek için tıklayın