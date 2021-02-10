17 CHP'li vekilden 'Muharrem İnce' açıklaması

Bir gazetedeki “Muharrem İnce’nin partisine geçme ihtimali olan 17 milletvekili” haberinde adı geçirilen CHP'li milletvekillerinden ortak açıklama ile yalanlama geldi. 17 milletvekilinin imzasıyla yapılan açıklamada, “Bahse konu sözde gazetenin iftiralarla dolu mesnetsiz haberini kınıyor, tekzip ediyor, derhal öyle bir haberin aslının olmadığını yarınki sayısında açıklamasını bize oy veren milyonlarca seçmen adına talep ediyoruz” denildi.





“Muharrem İnce’nin partisine geçme ihtimali olan 17 milletvekili” haberine karşı 17 CHP milletvekilinden yazılı açıklama geldi. Açıklamada, CHP’ye yönelik yoğun bir saldırı başladığını ve itibar suikasti girişimlerinin olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:





“Bugün bir gazetede bizlerle ilgili yapılan mesnetsiz, uydurma haber de bunun bir parçasıdır. CHP’yi itibarsızlaştırma hevesinde olanların heveslerinin kursağında kalacağı açıktır. CHP’nin onurlu bir üyesi olarak görev almak, aziz milletimize bu yolla hizmet etmek bizim için her şeyden önce şereflerin en yücesidir. CHP’nin ve Millet ittifakının iktidarı için CHP’deki mücadelemizi her zamankinden daha çok azimle ve daha güçlü bir şekilde sürdürmekte kararlıyız. Bahse konu sözde gazetenin iftiralarla dolu mesnetsiz haberini kınıyor, tekzip ediyor, derhal öyle bir haberin aslının olmadığını yarınki sayısında açıklamasını bize oy veren milyonlarca seçmen adına talep ediyoruz. CHP ile milletimiz arasındaki her geçen gün büyüyerek daha da güçlenen gönül bağını ve güven ilişkisini bu tür haberlerle zedelemek mümkün olmayacaktır.”





Habere konu olan ve ortak açıklamaya imza atan CHP'li milletvekillerinin isimleri ise şöyle:





Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal





Antalya Milletvekili Aydın Özer





Antalya Milletvekili Rafet Zeybek





Aydın milletvekili Süleyman Bülbül





Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin





Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün





Burdur Milletvekili Mehmet Göker





Bursa Milletvekili Yüksel Özkan





Bursa Milletvekili Erkan Aydın





Çanakkale milletvekili Özgür Ceylan





Denizli Milletvekili Teoman Sancar





Giresun milletvekili Necati Tığlı





İstanbul Milletvekili Zeynel Emre





İzmir Milletvekili Mahir Polat





Kayseri Milletvekili Çetin Arık





Muğla Milletvekili Süleyman Girgin





Uşak Milletvekili Özkan Yalım



