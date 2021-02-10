Samanyolu Haber /Politika / 17 CHP'li vekilden 'Muharrem İnce' açıklaması /10 Şubat 2021 21:43

17 CHP'li vekilden 'Muharrem İnce' açıklaması

CHP'li 17 milletvekilinin partilerinden ayrılaran Muharrem İnce tarafından başlatılan 'Memleket Hareketi'ne katılacakları iddiası söz konusu 17 isim tarafından yalanlandı. Adı İnce ile anılan 17 ismin, haberi yapan gazetenin bu haberi yalanlayan bir açılama yayımlamasını talep ettiği belirtildi.

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Bir gazetedeki “Muharrem İnce’nin partisine geçme ihtimali olan 17 milletvekili” haberinde adı geçirilen CHP'li milletvekillerinden ortak açıklama ile yalanlama geldi. 17 milletvekilinin imzasıyla yapılan açıklamada, “Bahse konu sözde gazetenin iftiralarla dolu mesnetsiz haberini kınıyor, tekzip ediyor, derhal öyle bir haberin aslının olmadığını yarınki sayısında açıklamasını bize oy veren milyonlarca seçmen adına talep ediyoruz” denildi.

“Muharrem İnce’nin partisine geçme ihtimali olan 17 milletvekili” haberine karşı 17 CHP milletvekilinden yazılı açıklama geldi. Açıklamada, CHP’ye yönelik yoğun bir saldırı başladığını ve itibar suikasti girişimlerinin olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bugün bir gazetede bizlerle ilgili yapılan mesnetsiz, uydurma haber de bunun bir parçasıdır. CHP’yi itibarsızlaştırma hevesinde olanların heveslerinin kursağında kalacağı açıktır. CHP’nin onurlu bir üyesi olarak görev almak, aziz milletimize bu yolla hizmet etmek bizim için her şeyden önce şereflerin en yücesidir. CHP’nin ve Millet ittifakının iktidarı için CHP’deki mücadelemizi her zamankinden daha çok azimle ve daha güçlü bir şekilde sürdürmekte kararlıyız. Bahse konu sözde gazetenin iftiralarla dolu mesnetsiz haberini kınıyor, tekzip ediyor, derhal öyle bir haberin aslının olmadığını yarınki sayısında açıklamasını bize oy veren milyonlarca seçmen adına talep ediyoruz. CHP ile milletimiz arasındaki her geçen gün büyüyerek daha da güçlenen gönül bağını ve güven ilişkisini bu tür haberlerle zedelemek mümkün olmayacaktır.”

Habere konu olan ve ortak açıklamaya imza atan CHP'li milletvekillerinin isimleri ise şöyle:

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal

Antalya Milletvekili Aydın Özer

Antalya Milletvekili Rafet Zeybek

Aydın milletvekili Süleyman Bülbül

Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün

Burdur Milletvekili Mehmet Göker

Bursa Milletvekili Yüksel Özkan

Bursa Milletvekili Erkan Aydın

Çanakkale milletvekili Özgür Ceylan

Denizli Milletvekili Teoman Sancar

Giresun milletvekili Necati Tığlı

İstanbul Milletvekili Zeynel Emre

İzmir Milletvekili Mahir Polat

Kayseri Milletvekili Çetin Arık

Muğla Milletvekili Süleyman Girgin

Uşak Milletvekili Özkan Yalım

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