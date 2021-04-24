17 devlet kurumunun bilgileri Dark Web'e sızdırıldı

Barikat Siber Güvenlik firmasının, aralarında Türk Hava Yolları, BOTAŞ, TCDD gibi birçok stratejik 17 kamu kurumuna yaptığı “Sızma testi sonuçlarının” Dark WEB’e sızdırıldığı ortaya çıktı.





artigercek.com sitesinin haberine göre önemli kurumların sahip olduğu kişisel verilere yönelik siber saldırılar karşısında açıklarının neler olduğunu anlatan raporların sızdırıldığını açıklayan Barikat firması, “İnceleme devam diyor” dedi.





Firma tarafından yapılan açıklamada söz konusu 32 içeriğin güncelliğini yitirdiği belirtilirken, sızmanın 22 Nisan'da fark edildiğini söylendi.





Açıklamada, “Bu olay; şirket operasyonlarımız, sistemlerimizi ve iş sürekliliğimizi etkileyen bir durum yaratmamıştır. Tüm sistemlerimiz sorunsuz olarak çalışmaya devam etmekte ve müşterilerimize servislerimiz tam kapasite sunulmaktadır.





Konu, Barikat ve USOM uzmanları tarafından tüm boyutları ile incelenmeye devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.