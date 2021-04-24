Samanyolu Haber /Gündem / 17 devlet kurumunun bilgileri Dark Web'e sızdırıldı /24 Nisan 2021 15:18

17 devlet kurumunun bilgileri Dark Web'e sızdırıldı

TCDD, THY ve BOTAŞ'ın da aralarında olduğu 17 kamu kurumunun bilgileri Dark WEB'e sızdı.

SHABER3.COM

Barikat Siber Güvenlik firmasının, aralarında Türk Hava Yolları, BOTAŞ, TCDD gibi birçok stratejik 17 kamu kurumuna yaptığı “Sızma testi sonuçlarının” Dark WEB’e sızdırıldığı ortaya çıktı.

artigercek.com sitesinin haberine göre önemli kurumların sahip olduğu kişisel verilere yönelik siber saldırılar karşısında açıklarının neler olduğunu anlatan raporların sızdırıldığını açıklayan Barikat firması, “İnceleme devam diyor” dedi.

Firma tarafından yapılan açıklamada söz konusu 32 içeriğin güncelliğini yitirdiği belirtilirken, sızmanın 22 Nisan'da fark edildiğini söylendi.

Açıklamada, “Bu olay; şirket operasyonlarımız, sistemlerimizi ve iş sürekliliğimizi etkileyen bir durum yaratmamıştır. Tüm sistemlerimiz sorunsuz olarak çalışmaya devam etmekte ve müşterilerimize servislerimiz tam kapasite sunulmaktadır.

Konu, Barikat ve USOM uzmanları tarafından tüm boyutları ile incelenmeye devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 17 devlet kurumunun bilgileri Dark Web'e sızdırıldı Sonraki Haber >>

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:49:25