Samanyolu Haber /Spor / 17 maçın 15'ini kaybetti! Bütün takım gönderildi /17 Aralık 2024 21:22

17 maçın 15'ini kaybetti! Bütün takım gönderildi

Bosna Hersek (Premijer Liga) takımlarından Sloboda Tuzla Başkanı Azmir Husic, kötü sonuçların ardından teknik direktör ve futbolcuları takımdan gönderdi.

SHABER3.COM

Bosna Hersek 1. Futbol Ligi takımı Sloboda Tuzla'da kulüp başkanı Azmir Husic, ligde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör ve futbolcuları kulüpten gönderdi.

Ülkedeki en köklü futbol kulüplerinden biri olan Sloboda Tuzla, ligde oynadığı 17 maçın 15'ini kaybetti.

Kulüp başkanı Husic, AA'ya yaptığı açıklamada, hayatındaki en zor kararlardan birini aldığını ifade etti.

'ARTIK KÜLÜBÜMÜZÜN BİR PARÇASI DEĞİLLER'

Husic, teknik direktör Zlatan Nalic ve futbolcuları takımdan gönderdiğini dile getirerek, "Sloboda'daki tüm futbolculara artık kulübümüzün bir parçası olmadıklarını söyledik ve takımı dağıttık. Önümüzdeki günlerde herkesin sözleşmelerini karşılıklı olarak feshetmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Sezonun devamında 16 maç kaldığını kaydeden Husic, takımı yeniden kuracaklarını ve ligde kalmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Bosna Hersek'te 1919 yılında kurulan Sloboda Tuzla, ligde oynadığı 17 maçta 2 beraberlik ve 15 yenilgi sonucunda 2 puanla son sırada bulunurken, bu karşılaşmalarda 5 gol attı, kalesinde 36 gol gördü.
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