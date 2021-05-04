Samanyolu Haber /Gündem / '17 Mayıs'ın tablosu muhtemelen hazırlanmıştır! Yalanınızı vakti geldiğinde rahatça söyleyin!' /04 Mayıs 2021 09:47

'17 Mayıs'ın tablosu muhtemelen hazırlanmıştır! Yalanınızı vakti geldiğinde rahatça söyleyin!'

Mustafa Sönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek" açıklamasına tepki gösterdi.

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Ekonomi yazarı iktisatçı Mustafa Sönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "17 Mayıs itibarıyla vaka sayıları 5 binin altına inecek" açıklamasını yorumladı.

17 günlük sokağa çıkma yasağının sona ereceği 17 Mayıs tarihinde vaka sayısının 5 binin altına ineceği tablonun şimdiden hazırlandığını belirten Mustafa Sönmez'in tweeti şöyle:

"17 Mayıs 5 bin vaka Turkuaz tablosu muhtemelen hazırlanmıştır bile:))

Yalandan bugüne kadar hangisi öldü, hangisi utandı, hangisinin yüzü kızardı?

5 bin der çıkarlar. Hiç şaşırmayacağız, yalanınızı vakti geldiğinde rahatça söyleyin, kendinizi zorlamayın!"


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