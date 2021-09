17 milyon Euro’luk boru fiyaskosu

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bağımsız Meclis Üyesi Davut Çakıroğlu, 800 bin nüfuslu kentin susuz kalacağını ileri sürerek çarpıcı açıklamalarda bulundu:



– Bir önceki dönem Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, Avrupa Birliği fonlarından 17 Milyon Euro’luk İçme Suyu Şebekesini yenilemek için kaynak oluşturdu. Yani AB, Trabzon halkı asbestli borulardan sağlıksız su içmesin diye belediye emrine, projeye bağlı yatırım imkanı sundu. Belediye ve yönetim kadroları değişti ve gelen TİSKİ yönetimi ve Büyükşehir Belediye Başkanı bu fonu yatırıma dönüştürdü.



– Ancak gelin görün ki iyileştirme değil şehir adına adeta felaket bir durum ortaya çıktı. Her yer kazılmış ve kazılı halde bekliyor. Döşenen borular eğim ile gelen basınca dahi dayanabilecek kalitede değil. Şu an hala eski tesisatlardan su veriliyor.



SU DEPOSU VE HİDROFOR SİSTEMİ KURULMASI İÇİN MESAJ ATILDI



Belediyenin vatandaşlara mesaj atarak binalarına su deposu ve hidrofor sistemi kurmalarını istediğini ileri süren Çakıroğlu, söyle konuştu:



– 1 Eylül’e kadar acil bu sistemleri kurun, yoksa susuz kalacaksınız diye milleti tehdit eder gibi mesajlar gönderen TİSKİ adeta kendini kanun koyucunun yerine koyuyor ve kazanılmış hakları gasp ediyor.



– Peki 10 dairelik bir binanın bu sistemi kurma maliyetini bilen var mı? Sağlıklı, temiz ve uzun ömürlü bir sistem isteniyorsa kurulum maliyeti en az 50 Bin TL. Bir de bu sistemlerin ekonomik durumun yanında kurulabilmesi için fiziki alan lazım.



– Şehirdeki mevcut binaların yüzde 15-20’sinde kurulacak alan var. Diğer binalar boruların kaldırabileceği basınçla verilen suyu alamayacaklar. Bir de bu sistemlerin elektrik yükü var.



– Hem ekonomik olarak hem de şehrin elektrik gücü olarak her evde bir hidrofor sistemini şehir kaldırmaz.



– Elektrik kendi başına kesilmeyecek, suyu da elektriğe bağlayan TİSKİ’nin iş bilmezliği sayesinde su da elektrikle birlikte kesilecek.



“ELDE BULAŞIK ÇAMAŞIR YIKANIYOR”



Ortahisar Belediye Meclisi’nin CHP'li Meclis Üyesi Oktay Söğüt de alt yapı çalışmalarından beklenilen sonuç alınmadığı vurgulayarak, vatandaşlara su kullanabilmeleri için çıkarılan hidrofor masrafına tepki gösterdi.



Belediyenin üst katlara su çıkmasını sağlayan hidrofor sistemi kurmaları için mesaj attığını söyleyen Söğüt, yaklaşık bir yıldır devam eden altyapı çalışmalarının gecikmesinden dolayı vatandaşların sıkıntılı günler geçirdiğini dile getirdi.



– Ana hattan apartmanlara bağlantılar yapılmaya başladı. Bağlantı yapılan apartmanlar temiz, sağlıklı ve kesintisiz su kullanacağını düşünürken, düşünülen olmadı. Evlerde sular artık eskisi gibi gür akmamaya başladı. Kırk yıldır musluklardan gürül gürül akan su, yeni altyapıyla beraber artık ip gibi akıyor. İp gibi az su akınca da, çamaşır ve bulaşık makineleri randımanlı çalışmıyor, duş yapılmıyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi bizlere adeta nostalji yaşatıyor. Elde çamaşır, bulaşık yıkatıp, sefer tasıyla banyo yaptırıyor. Darısı Başkan Zorluoğlu ve kadrosunun da başına…



“HIRSLARI AKILLARININ ÖNÜNE GEÇMİŞ”



Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu Eylül Meclis toplantısında su deposu ve hidrofor eleştirilerine cevap verdi. Belli bir kat yüksekliğine sahip binalarda su deposu ve hidrofor bulundurma zorunluluğu olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şunları söyledi:



– Kurumlar da kat ruhsatı verirken buna dikkat etmesi gerekir. TİSKİ'nin yönetmeliğinde de bu durum açıkça belirtilmiştir. Trabzon'da çok büyük bir altyapı projesi uygulanıyor. Vatandaşlarımız da sabırla bu projeyi bekliyor. Kolay bir şey değil sonuçta. Kolay olsa daha önce yapılırdı. Biz bu işi başlattık. Şu ana kadar iyi gittiğimizi düşünüyorum. Alt yapıyı tamamladık üst yapıya geçiyoruz.



– Şuana kadar 2 bin 11 binanın sadece 40 tanesinde hidrofor ihtiyacı ortaya çıktı. Bu bütün binaların takacağı anlamına gelmiyor. Daha önce su veriliyordu ve bu bütün binaların üst katlarına basınçla çıkıyordu. Şehrin bütün borularına gelen basınç boruları kırıyordu. Bu da zaten mevzuatlarda var. Bir bardak suda fırtına koparan arkadaşların bu bilgileri de almalarını istiyorum. Trabzon'un içme suyunda hiçbir sıkıntı yoktur. Sorun yaşansın isteyenler var. Bunu isteyenlerin hırsları akıllarının çok önüne geçmiş.