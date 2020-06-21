Samanyolu Haber /Dünya / 17 milyona yakın test yapılan Rusya'da vaka sayısı 584 bini geçti /21 Haziran 2020 12:59

17 milyona yakın test yapılan Rusya'da vaka sayısı 584 bini geçti

Coronavirus salgınında ölenlerin sayısının 8 bin 111’e yükseldiği Rusya'da, bugüne kadar yapılan test sayısının ise 16 milyon 900 bini geçtiği belirtildi.

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Rusya'da Coronavirus (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 584 bin 680’e, ölü sayısı 8 bin 111’e ulaştı.

Rusya Coronavirus Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 728 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 584 bin 680’e yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 109 artarak 8 bin 111’e, iyileşen sayısı 5 bin 119 artarak 339 bin 711’e çıktı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,4’ten yüzde 1,3’e düştü. Yeni vakaların yüzde 30,2’sinde belirtiye rastlanmadı.

Salgınla mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da günlük vaka sayısı binin altına düştü. Şehirde son 24 saatte vaka sayısı 968 artarak 213 bin 946’ya, ölü sayısı 32 artarak 3 bin 597’ye çıktı.

 RUSYA 17 MİLYONA YAKIN TEST YAPILDI

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan test sayısının 16 milyon 900 bini geçtiği belirtildi.

Açıklamada, 310 binden fazla kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

RUSYA’DA SALGIN TABLOSU

Rusya'da, ilk Covid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Covid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmeye başlamış, bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.
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